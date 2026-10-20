已婚快遞員問女業主：結婚沒？交朋友？　遭小區物管禁入惹爭議

內地湖北武漢發生1宗快遞員「越界搭訕」引發的社區糾紛。1名在小區經營快遞驛站的已婚秦姓男子，在受到年輕女業主委託代取件並添加微信後，連問對方職業、婚姻狀況，甚至提出「交個朋友」，隨後遭女方封鎖及投訴。事件其後演變成小區物業管理處介入，並對該快遞員下達「禁入令」。小區未終止秦男的快遞驛站運作，且已協調由家屬代為入區送件，而物管更踢爆，秦男被封鎖後，更於晚上派妻子上門敲門企圖解釋，讓女業主心生恐懼。秦男指區內流傳他騷擾女業主，他對此否認，反指物管侵犯其工作權，揚言訴諸法律。



女業主被快遞員傳私訊詢問職業、是否已婚及邀請做朋友，她即時將快遞員封鎖及作出投訴。（AI生成圖片）

女業主被快遞員傳私訊詢問職業、是否已婚及邀請做朋友，她即時將快遞員封鎖及作出投訴。（網上圖片）

由邀請「做個朋友」變晚上派妻登門敲門 快遞員被小區禁入

已婚的秦先生在武漢一個小區門口經營快遞驛站多年，平日亦會為業主送件上門。今年8月，1名剛畢業的年輕女業主加其微信，要求代送快遞。秦男報稱出於好奇，向該名女業主發私訊詢問了3句話，「我就問她工作是什麼？接着問她結婚沒有？可不可以認識做個朋友？」，而女業主早已表明「不聊私事」，其後將秦男封鎖，並向物管投訴，物管隨即註銷秦男個人門禁權限作風險隔離，只能由家人代為入區。

姓秦的快遞員向該名女業主發私訊詢問了3句話，「我就問她工作是什麼？接着問她結婚沒有？可不可以認識做個朋友？」。（網上圖片）

內地《華商網》報道，秦男事後承認當時的言辭確實「不恰當」，已第一時間致電女方的母親道歉，但對方情緒激動未能和解。強調絕無騷擾意圖，反指小區流傳的「騷擾」說法嚴重損害其個人名譽，而物管的禁入通知侵犯了他的工作權益及其他業主的收件權利，目前正準備透過法律途徑起訴維權。



秦男發現小區門禁權限被註銷，無法再以個人名義入內送件。（AI生成圖片）

被拒後仍上門 誠意道歉還是二次驚嚇？

對於遭女業主投訴及被物管下禁入令，秦男認為自己的舉動未構成騷擾，至於想跟對方做朋友，更是與工作有關，「朋友都不是，我憑什麼給你拿快遞？」。他強調自己並無違法，物管單憑口頭投訴就封鎖其個人門禁是濫權。

物業管理提供業主的語音記錄，直指秦男在晚上派「媳婦兒」（即妻子）上門敲門，企圖作出解釋。（網上圖片）

遭遇騷擾的女業主向小區物管投訴，物管隨即註銷秦男個人門禁權限作風險隔離。（AI生成圖片）

物管方面則透露，秦男被封鎖後仍多次致電女業主，甚至前往對方家門口敲門解釋，這樣對剛步入社會的年輕女業主而言帶來巨大心理壓力，強調禁入是保護業主安全的必要手段。目前物管已准許秦男家屬代為送件，其快遞驛站整體運作不受影響。而女業主跟物管的對話截圖顯示，秦男是晚上派「媳婦兒」（即妻子）上門敲門，企圖作出解釋。女業主則表明不要解釋，更表示日後有快遞也不准對方送上門。



法律剖析：安保職責與勞動權益的拉鋸

內地媒體《南國早報》引述湖北關山（江岸）律師事務所專職律師蔡文婷評論事件，指快遞員在客人表明「不聊私事」情況下仍繼續發問及上門敲門，容易讓對方產生安全顧慮，雖未必構成法律意義上的性騷擾，但具有明顯的冒犯性和越界性。

加強出入管理，守護社區平安：小區門口，物業管理人員正對外來人員進行細緻的身份登記與資訊核對。（AI生成圖片）

蔡律師建議涉事雙方保存微信通話記錄、物管通知等證據，先行通過社區、派出所、郵政主管部門調解，有錯者需明確道歉，然後就快遞配送方式及進出定下規則，如調解不成，可就名譽權、經營權益等提出訴訟。

