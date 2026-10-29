相親3日即花¥44萬閃婚！妻同居不足月離家疑騙婚　法院發懸賞尋人

安徽1名30歲男子經婚介所（即婚姻介紹所）介紹，與1名貴州女子相識僅3天便登記結婚。男子自稱包括婚介費、婚宴費及彩禮等前後花費高達44萬人民幣（約52萬港元），不料2人共同生活不足1個月，妻子便離家出走。男方懷疑妻子「騙婚」，憤而告上法庭追討款項，法院最終判決女方須返還14.8萬人民幣（約17萬港元）。由於女方至今仍未還清欠款，當地法院已正式發布懸賞公告，懸賞7,000人民幣（約8,200港元）徵集有效線索。



安徽1名30歲男子經婚介所介紹，與1名貴州女子相識僅3天便登記結婚。（網上圖片）

相親3天即閃婚 44萬開銷包辦彩禮中介費

內地媒體報道，束先生於2024年初經安徽當地婚介所介紹，前往貴州貴陽相親，認識畢節赫章縣的季姓女子。2人於同年1月29日登記結婚，當時相識僅3天。束先生表示，結婚前後共花掉44萬人民幣（約51.7萬港元），當中包括14.8萬人民幣（約17.4萬港元）婚介費、15.8萬人民幣（約18.5萬港元）彩禮（即聘金、禮金），以及購買金飾的費用、婚宴費和生活費等，44萬人民幣（約51.7萬港元）並非全數交給女方。

束先生表示，結婚前後共花掉44萬人民幣（約51.7萬港元）。（AI生成圖片）

同居未滿月爭執不斷 報警後女方離家疑遭騙婚

束先生表示，2人婚後回到安徽生活，同住實際不足1個月卻頻頻發生矛盾。2024年3月15日，雙方再次發生爭執並報警，翌日女方離家出走。他懷疑自己遭遇「騙婚」，遂向當地公安報案並透過法律途徑追討款項，束先生自稱因此氣得吐血。不過，2人婚後相處的細節主要是男方單方面說法。

束先生表示，2人婚後回到安徽生活，共同生活不足1個月卻頻頻發生矛盾。（AI生成圖片）

法院判退¥14.8萬 女方稱願還但沒有錢

赫章縣人民法院於2026年5月8日作出判決，判女方返還14.8萬人民幣（約17.4萬港元），未支持男方金飾及婚禮相關花費的返還要求。束先生稱，女方最初承諾會分期還款，卻一直未履行，即使申請法院強制執行仍未能取回款項。雙方在女方離家後曾有電話聯絡，女方回應：「我給法院講了，我願意還錢，但是我現在沒有錢。」

法院發布懸賞7,000元 徵集執行線索

為推進案件執行，赫章縣人民法院於10月14日正式發布懸賞公告，公開徵集該名季姓女子的有效線索。提供真實有效線索，並成功協助案件執行者，可獲7,000人民幣（約8,200港元）獎勵。