近年不少內地人來港讀書和工作，文化差異下難免會有不適應！有從內地來港修讀碩士課程的女生在網上發文，表示經過親身體驗後，綜合住屋、日常出行、學習、以及社交等4方面的感想，認為和她想像有落差，遂稱「徹底不喜歡香港了」。



有網民認同樓主所言，指出香港住屋問題的確令人壓抑，「住的是實在不行啊」；不過有留言覺得樓主言論不夠客觀全面，「只說缺點，優點閉口不提！」質疑她「過橋抽板」，「去之前沒調查？去讀的目的是什麼？不喜歡為什麼不走？」。



有內地女生來港讀碩士課程1年，列舉4方面的缺點稱「徹底不喜歡香港了」。（示意圖／資料圖片）

內地女來港讀碩士 分享4方面感受：徹底不喜歡香港了

該內地女生在社交平台小紅書帳號以「讀完港碩，真的徹底不喜歡香港了」為題發帖，綜合她在以下4方面的感受，表示親身體驗完這個城市後感到失望，且「全是落差」。

有內地女生來港讀碩士課程，分享4方面親身感受，稱感到失望有落差。（小紅書圖片）

住屋租貴卻細如鴿子籠：轉身都費勁

樓主直言，「最受不了的就是住的地方又壓抑又小，就非常非常的鴿子籠」，表示「這輩子沒住過這麼離譜的房子」，認為以寸金尺土來形容香港住屋絕對不是誇張的說法，事關在香港租屋每月動輒花費7至8千元，甚至過萬元，但空間只有幾平米，在狹小的房間裏「轉身都費勁」。

這輩子沒住過這麼離譜的房子 樓主

她透露單位空間有限，擺放的桌子細小未能好好學習、要在洗衣機上切菜、行李箱只能塞到床下底、收納永遠都是亂糟糟、天氣潮濕悶熱，衣櫃經常發霉、排水孔容易產生異味，「住得特別憋屈」。

全港約有20萬人居於環境欠佳的劏房，他們與馬桶可能僅得一牆之隔。（示意圖／資料圖片）

香港地寸金尺土，不少人生活在細小狹窄的居所。（示意圖／資料圖片）

香港樓價連續7年被評為全球最難負擔城市，超越不少國際都會。（資料圖片／黃永俊攝）

生活節奏快、物價貴 不會粵語被反白眼

樓主同時不習慣港人急促的生活節奏，認為無論去哪裏，彷彿所有人都在趕路，「去哪都人擠人，走路節奏超快」，覺得氛圍特別令人緊繃，偶爾走慢點都會引來他人翻白眼；形容物價更是離譜，茶餐廳隨便一頓快餐都要50至60元，1杯奶茶要價40至50元，買菜的價錢亦比在內地貴一倍，認為「工資沒多高，生活成本直接拉滿」。

樓主形容港人生活節奏急促，「去哪都人擠人，走路節奏超快」。（示意圖／資料圖片）

樓主又指香港物價貴，無論是茶餐廳還是手搖飲品價格都比內地高，認為「工資沒多高，生活成本直接拉滿」。（AI生成圖片）

不過最令她難受的是，不會粵語導致處處碰壁，無論在食肆還是便利店，店員都默認說粵語，加上對方語速快根本未能聽懂，尷尬失語還經常遭人反白眼。

1年碩士課程為「速成」學制 理論為主實用性偏低

樓主分享在港讀碩士的感受，認為其優勢和「含金量」被他人誇大其詞，指她修讀的全日制課程只需時1年完成，課程編排密集且進度快速，「速成」學制下根本沒有沉澱學習的時間，幾乎不斷在趕作業和進行匯報之間徘徊。

加上很多課程偏理論為主，實用性較低，修畢後所學的未必能應用在工作上，而且本地生默認以粵語交流，不會粵語的內地生如同「透明人」無法有效地交流，覺得無法融入「合作體驗極差」。

同學間充斥距離感：畢業即散場

至於在社交方面，樓主認為和修讀碩士的同學們只是「泛泛之交」，大家只是聚在一起短暫地讀書，畢業後便散場不會再聯絡，「沒人會深交，社交全是表面客氣」，有感香港這個城市很冷漠，人與人之間的距離感強，直言「待久了真的很壓抑」。

樓主不會粵語難融入同學圈子，加上覺得香港這個城市冷漠，直言「待久了真的很壓抑」。（資料圖片）

香港生活太壓抑？ 內地網民有同感

有內地網民紛紛認同樓主所言，覺得在香港的生活實在過於壓抑，

「總結到位了，紐約倫敦世界級的物價，第三世界城市的居住環境！」



「物價我能接受，就是居住環境太差了，沒辦法，地少人多」



「所以你說，為什麼香港人都不想在香港呢」



「我覺得最可怕的是飯點茶餐廳跟陌生人拼桌，桌椅本來就擁擠，同時低頭吃飯會頭碰頭……尷尬到炸裂」



本地網民質疑言論偏頗

惟有人批評樓主「過橋抽板」，質疑其言論不實，認為以上問題均可歸納為「錢給得不夠到位」，「說到底還是沒錢的問題」、「有錢你就會覺得香港很舒服」。

「去之前不知道的嗎？」



「去之前沒調查？去讀的目的是什麼？不喜歡為什麼不走？」



「我們去深圳也努力講普通話，你憑什麼在香港不說粵語？」



「只說缺點，優點閉口不提！」



「我在香港出世長大，從來沒有住過你所說的轉身都轉不了的屋子，香港不是你所認識的只有一種生活模式」



（小紅書）