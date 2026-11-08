香港懲罰帶BB車？小紅書女呻搬落樓梯慘　逾九成港鐵站設升降機

香港設施配套對育兒人士不友善？有內地旅客在社交平台發文，表示攜帶嬰兒來港旅遊，但乘港鐵時需要自行將嬰兒車搬下樓梯，覺得設施不足為其帶來不便，遂在小紅書發文稱「香港會懲罰每一個帶嬰兒車的人」。



內地旅客的言論引來網民熱議，許多人反駁指香港無障礙設施完善，「香港大部分地區都有升降梯」、「有電梯，你自己不用而已」，亦有內地遊客為香港「平反」，「親測推嬰兒車出行非常絲滑」、「有孩子後再去香港，發現香港的無障礙做的不敢說最好，也算是相當好了，不僅每站地鐵都有直梯，而且等的人都會排隊」。



有訪港內地客搭港鐵時需自行搬嬰兒車下樓梯，有感設施不足帶來不便，稱「香港會懲罰每一個帶嬰兒車的人」。（「小紅書＠小顧同學～」圖片）

搭港鐵需自行「搬BB車」落樓梯？ 小紅書女呻如懲罰

該名內地寶媽在小紅書帳號發帖，表示「香港會懲罰每一個帶嬰兒車的人」。從她上傳照片可見，來港旅遊搭乘港鐵時，其丈夫需要獨力將嬰兒車搬下樓梯，目測相當吃力，其時前方亦有其他乘客，若然他鬆手或跌倒，恐怕會誤傷旁人，樓主因此有感香港部分設施對於有幼兒的家庭未算友善。

香港會懲罰每一個帶嬰兒車的人。 內地寶媽

樓主丈夫需要獨力將嬰兒車搬下樓梯，目測相當吃力。（「小紅書＠小顧同學～」圖片）

樓主在社交平台帳戶分享帶嬰兒來港的感受。（「小紅書＠小顧同學～」圖片）

樓主覺得香港部分設施對於有幼兒的家庭未算友善。（「小紅書＠小顧同學～」圖片）

樓主覺得香港部分設施對於有幼兒的家庭未算友善。（「小紅書＠小顧同學～」圖片）

內地香港網民齊反駁：好多站都有𨋢！

帖文引來香港和內地網民留言，不少人指大多港鐵站設有升降機和電梯，

「有電梯，你自己不用而已」



「香港大部分地區都有升降梯，很少有這種需要搬上搬下的路程」



「香港每個地鐵站都有升降機，只是需要找哪個出口」



「下載MTR APP，可以查看地鐵站的電梯」



「不是地鐵站內也是有的，找不到指示牌可以找人問，不然這樣抬很辛苦呢」



有內地遊客貼圖分享，形容曾經搭乘港鐵時需要「三個大人抬一個小孩」。（小紅書圖片）

曾遊港內地客助平反 讚揚：推嬰兒車出行非常絲滑

不乏有曾訪港的內地遊客為香港「平反」，但指唯一缺點是升降機空間偏小，繁忙時間或需時等候。

「去香港玩了兩天，出行無障礙，到處都是升降機，巴士放bb車位置還有安全帶，香港的出行設計真的非常便利」



「有孩子後再去香港，發現香港的無障礙做的不敢說最好，也算是相當好了，不僅每站地鐵都有直梯，而且等的人都會排隊」



「去過，全程推車沒問題，方便的」



「香港輪椅和盲道規劃數量屬世界一二了，如果還能嫌麻煩那真沒轍了」



根據立法會文件與港鐵無障礙設施指南公佈的資料顯示，現時全港所有重型鐵路車站，均設有至少一條無障礙通道，逾九成車站設有直接連接路面或大堂的客用升降機。針對個別依山而建或數十年前落成的早期地底車站，在全港近600個重鐵出入口中，僅約12%，即約70個，因地質與行人路闊度限制而只設樓梯。

（小紅書＠小顧同學～）