若想在機場洗臉可使用免費淋浴設施！有內地女生於網上分享既尷尬又狼狽的經歷，她近日於香港國際機場轉機，在廁所洗手盆洗臉，由於沒有攜帶毛巾，於是將頭貼近洗手盆，怎料不慎觸動右邊感應，洗手泡沫全滴在頭髮上，逼不得已要沖洗半邊頭髮，她無奈大呼：「香港機場這個洗漱池是誰設計的？」



有網民指出，「因為設計師是設計來給人正常洗手的，應該沒想過有人會伸個頭入去」、「我覺得不是洗手盆設計的問題吧，你把頭伸到水龍頭下，那頭一定是會濕的啊」、「機場有專門洗漱洗澡的休息室」。



也有網民認同香港機場廁所洗手盆難用，「好難用啊，在這裏洗漱化妝，我也洗完清理地上」、「出水量巨少！還一下子就沒了」、「經常去香港坐飛機，洗手間洗手池這個設計好看不好用，特別是感應式紙巾經常不靈敏」。



有內地女生近日於香港國際機場轉機，在廁所洗手盆洗臉，由於沒有攜帶毛巾，於是將頭貼近洗手盆，怎料不慎觸動右邊感應，洗手泡沫全滴在頭髮上，逼不得已要沖洗半邊頭髮。（小紅書圖片）

該內地女生於小紅書發文分享事件，大呼「香港機場這個洗漱池是誰設計的？So good！原本只是想轉機早上洗個臉，結果不小心洗了個頭」。

內地女香港機場廁所洗臉慘變洗頭 發文呻洗手盆設計

女生使用的廁所洗手盆設計有3個感應部分，左邊是烘乾機、中間是沖洗用水、右邊是洗手泡沫。女生說，「我真沒想洗頭，就是刷牙洗臉」，由於沒有攜帶毛巾，於是用雙手捧水，但發現這樣做水很容易濺在地上，用紙巾又會有紙碎在臉上，為求方便於是將頭貼近洗手盆。

女生表示，由於沒有攜帶毛巾，於是用雙手捧水，但發現這樣做水很容易濺在地上，用紙巾又會有紙碎在臉上，為求方便於是將頭貼近洗手盆。（《危險羅曼史》劇照）

女生無奈洗手泡沫全滴在頭髮上

女生表示，「我想說把頭塞進去一點（有點難塞但我還是成功了）」，她頭部偏向左邊沒問題，最多是烘乾開啟，而且起初也沒發動，怎料偏向右邊時就出事，洗手泡沫全滴在頭髮上，逼不得已要沖洗半邊頭髮。

向右倒的時候，那個泡泡出來了！全在右邊頭上 內地女生

女生後來又強調「沒有任何抱怨」，認為是她個人問題，她事後知道有其他設計的廁所，提醒「如果有轉機需要洗臉的朋友可以去其他閘口（坐列車去大數字登機口），那邊有普通的，如果說洗手的不可以洗把臉」，她盼「大家出門在外都不會遇到令人窘迫的時候，萬事順意」。

女生無奈大呼：「香港機場這個洗漱池是誰設計的？」（小紅書圖片）

有網民認同香港機場洗手盆難用：洗臉會濺到滿地水

「佢應該要點洗？好似啲潔面廣告咁，『啪啪啪』咁對住自己潑水？」



「可是如果只是洗個臉，不把頭伸低一點，那不就會弄濕衣服褲子嗎？該不會洗手池洗個臉也不可以吧」



「我也想吐槽這個，洗臉會濺到滿地水，我花了好長時間清理地上的水」



「飛過幾次香港機場，我也感覺這個洗手池很難用」



「去過lounge（機場貴賓室）的都知道，裏面是短時間接待不了很多人同時洗漱洗澡的」



「評論區說不能洗臉的是不是都是早上不洗漱的？人家轉機時間長的早上洗個臉刷個牙怎麼了？你們天天早上不刷牙洗臉，出門一張嘴一股子昨兒晚上吃外賣的老油味兒，還指責人家愛乾淨的了？」



「這個廁所是真的很難用，而且那個擦手紙經常感應不了，好幾次只能直接擦褲子上，這是機場廁所，我覺得洗個臉真的很正常，有些機場lounge廁所甚至會有毛巾牙膏牙刷給人使用，難道是買不起商務頭等艙就不配洗臉的意思？」



「我也覺得這個洗手池看着高級其實很不好用，出水量小到好像麥當勞那個簡易洗手機一樣，而且很快就停了，洗手都洗到很艱難。評論怎麼回事？難道各位坐完10幾個小時飛機真的可以不洗臉嗎？我看評論真的嚇死」



有網民認同香港機場廁所洗手盆難用，「好難用啊，在這裏洗漱化妝，我也洗完清理地上」。（《鯊魚》劇照）

網民指出洗手盆只用來洗手：請合理正確使用公共設施

「你低頭也不會塞個頭進去洗臉吧？除非沒紮起頭髮，頭髮感應到，那我無話可說」



「個感應器都幾矮下噶喔，同埋都幾貼牆噶喔，真係好少可會有人伸個頭入去」



「問題可能出在把腦袋伸進去洗臉，一般人都是用手接水洗臉，沒毛巾拿擦手紙弄濕了當濕毛巾擦臉也行，把腦袋塞進去真的蠻奇怪」



「這是用來洗手的，請合理正確使用公共設施」



「真的不建議在這裏洗漱，我見過有人站着洗腳的」



「我還真見過有人在這洗頭」



「其實嗰啲洗面刷牙，係咪可以去返淋浴間度做？」



「這是普通洗手間的洗手盆，有轉機專用的洗手間」



有網民指出，「這是普通洗手間的洗手盆，有轉機專用的洗手間」。（小紅書圖片）

網民建議沾濕洗面巾或化妝棉接水洗臉

「寶子下次試試濕洗面巾接水洗臉！我發現這個方法最不容易把水弄到地上，單手就能操作了！」



「化妝棉也可以！我平時在家就是用大塊化妝棉洗面的」



香港國際機場其實設有兩個24小時全天候開放免費淋浴設施，方便長途機及轉機旅客，官網資料顯示，分別位於抵港層（L5）近12號登機閘及近43號登機閘。（「香港國際機場」官網圖片）

香港國際機場設兩個免費淋浴設施

香港國際機場其實設有兩個24小時全天候開放免費淋浴設施，方便長途機及轉機旅客，官網資料顯示，分別位於抵港層（L5）近12號登機閘及近43號登機閘。

免費淋浴設施為旅客免費提供吹風機、洗髮液和沐浴液，同時設有自動售貨機提供毛巾和其他淋浴用品。

（小紅書）