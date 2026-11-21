雲南昆明日前發生一宗令人費解的快餐店隨機襲擊事件！11月17日下午，1名女子在昆明市區一間快餐店內低頭看手機期間，突遭1名陌生男子將整杯加冰可樂砸向臉部，男子得手後隨即轉身逃離現場。遇襲女子事後表示自己與對方無冤無仇，目前不要求任何經濟賠償，只希望警方盡快查明真相，給她「一個說法」。涉事男子在事發後乘搭乘高鐵前往雲南省另一城市玉溪，翌日被捕，案件仍在調查中。



李女士在昆明市區1間快餐店內低頭看手機期間，突遭陌生男子將整杯加冰可樂砸向臉部，男子得手後隨即轉身逃離現場。（《搜狐千里眼》影片截圖）

李女士事後表示自己與對方無冤無仇，目前不要求任何經濟賠償，只希望警方盡快查明真相，給她「一個說法」。（《搜狐千里眼》影片截圖）

女子低頭瀏覽手機突遇「飛來橫禍」

根據內地《搜狐千里眼》報道，事發於11月17日下午，李女士在昆明市區1間快餐店用餐休息，並低頭專注瀏覽手機，有1名陌生男子走近，毫無預警下將手中加了冰塊的可樂猛力砸向她的臉部。

李女士遭到重擊後下巴一陣劇痛，整個人當場呆住，尚未反應過來時，涉事男子已迅速轉身逃去。李女士強調，自己與該名男子此前從無交集，亦沒有發生過任何口角或衝突，完全想不通對方為何會作出如此極端的舉動。



事發於11月17日下午，李女士前往昆明市區1間快餐店用餐休息，並低頭專注瀏覽手機。（《搜狐千里眼》影片截圖）

1名陌生男子突然走近，毫無預警下將手中1杯加有冰塊的可樂猛力砸向李女士的臉部。（《搜狐千里眼》影片截圖）

李女士強調，自己與該名男子此前從無交集，亦沒有發生過任何口角或衝突，完全想不通對方為何會作出如此極端的舉動。（《搜狐千里眼》影片截圖）

涉案男子乘高鐵前往玉溪

當李女士回過神來，立即要求快餐店店員協助調閱店內閉路電視（CCTV）錄影紀錄，並第一時間向當地警方報案。李女士向媒體透露，接報處理的警員經初步調查後告知，涉事男子在事發後已經搭乘高鐵離開昆明，前往雲南省另一城市玉溪，昆明市公安局官渡分局最新通報，經連夜追查，涉案嫌疑人蟻某某已於11月18日到案。經調查，蟻某某疑似患有精神類疾病，目前已被送往醫療機構進行精神障礙診斷，案件正依法辦理中。

這宗無故遇襲事件在內地社交平台引發網民熱議，不少網民對公共場所的隨機暴力行為表示擔憂。

事主拒絕賠償：只想知道為什麼砸我

面對無端受辱及身體疼痛，李女士接受訪問時明確表示，自己「不要賠償」，唯一訴求就是想知道對方究竟出於什麼動機向她施襲，「最想要的是一個說法」。

根據內地法規，在公共場所無事生非、肆意辱罵或毆打他人，即使未構成重傷，亦已涉嫌觸犯《中華人民共和國治安管理處罰法》中有關「尋釁滋事」或「故意傷害」之規定，執法機關可依法處以行政拘留及罰款；若達輕傷以上標準，或符合公共場所隨機隨意毆打他人致秩序混亂，行兇者更須承擔尋釁滋事罪或故意傷害罪之刑事責任。