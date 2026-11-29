出外旅遊最重要是尊重當地文化和規則！有內地女生分享近日來港旅遊，知悉港鐵不准飲食的規則後，即使當時正在食用青瓜（小黃瓜），亦守規地「停口」並手持青瓜直至下車，獲本地網民大讚，「感謝你的尊重」、「給讚給讚」。另有內地網民欣賞香港嚴謹執法和清晰罰則，以致乘客不敢違規，認為內地地鐵應仿效並加強監管，避免有人違例而「無王管」。



港鐵範圍內嚴禁飲食，有內地遊客分享搭乘港鐵時謹守規則，獲本地網民大讚。（小紅書圖片）

該內地女生在小紅書帳號以「充分尊重香港地鐵，絕對不吃！」為題發帖，分享來港旅遊時每天幾乎徒步行走，身體疲累不堪，搭乘港鐵時剛吃了兩口小黃瓜，列車便已到站，當時她還特意上網搜尋，發現原來車廂內是嚴禁飲食，之後便遵守規矩沒再進食。

小紅書女香港旅遊 搭港鐵守規未進食

如相中所示，樓主和同行人士當時身處港鐵列車內，知悉車廂範圍嚴禁飲食後，兩人分別手持已經去皮的小黃瓜，打算待下車再食用。

樓主和友人分別手持去皮的小黃瓜，留待下車食用。（小紅書圖片）

香港網民激讚：文明有素質

帖文引來本地網民一致讚賞，「感謝你的尊重」、「表示欣賞」、「很好，你收到來自香港人的一個讚」、「想為你鼓掌，好可愛啊你們」、「給讚給讚」，又溫馨提醒樓主並非只有車廂內不准飲食，「付費區就不能吃，不只是車廂不能吃」、「要麼地鐵站外邊吃，進入就別吃了」。但有留言指出，有關規例其實亦有酌情：

「我覺得喝口水還是沒事的，只要不吃東西不喝飲料就好」



「一般是飲料帶糖分的不太行，怕灑了到處都是黏的」



清晰罰則具阻嚇力？ 內地網民提倡國內地鐵仿效

有內地網民則欣賞香港有嚴格法規和職員互相配合監管，「我真的覺得，明明知道有規定，還明知故犯的真的很敗壞我們遵紀守法人的風評」、「內地雖然有規定，但是不會處罰」、「出了內地確實變得遵紀守法了」、「因為被抓真的會罰錢」，因此支持內地仿效香港嚴例執法，以避免個別違規人士影響乘車環境。

其實廣州深圳的地鐵也是不能飲食的，只是大家不會貼臉說你，在心裏說你 網民意見

港鐵範圍違例飲食 最高可被罰款2,000元

根據第556B章《香港鐵路附例》第27B條列明，任何人不得在已付車費區域內（港鐵公司或第三者從中國任何其他地方運載乘客到香港或從香港運載乘客到中國任何其他地方的任何列車除外）進食或企圖進食任何食物或飲用或企圖飲用任何飲品（不論是酒精類或非酒精類飲品），違者可被罰款2,000元。



（小紅書）