小紅書男：討厭香港排隊文化　睹烈日下餐廳外站立等位現象引熱議

「香港人最鍾意就係排隊？」不過近日小紅書上有男生發文直指「討厭香港的排隊文化」，他於街上見到有不少年輕人烈日當空攝氏30度下撐着傘，在一家餐廳外站立排隊等位，不理解為何要辛苦自己排「網紅店」，而深圳的店舖舖面較寬敞多座位。他表示，「在香港真的完全沒有消費意欲，想找家坐得舒服一點的餐廳都困難」。



帖文隨即引來大批網民熱議，有網民認同「在外面排成這一長串，看上去多少有點感覺很艱辛，吃個飯而已」，也有網民指出排隊是個人意願，無人強迫，「唔食咪唔使排隊」、「說明別人根本不在意你這一單半單生意啊，愛吃不吃，少你1個不少」、「排隊係文明嘅表現，唔通插隊或者一窩蜂咁上係件好事」。



另有網民討論樓主想表達的是餐廳應設置取號機及推出讓食客實時掌握輪候情況的應用程式，「博主在吐槽香港科技落後好麼，大陸的餐廳都是app取號、掃碼取號，實時看叫號排隊進度，一切電子化，不需要傻傻的上個世紀似的，人排隊站在那裏。我們取了號，直接去逛商場，快排到再回來就好了，也不會堵住門口，自己多落後還不知道呢」。



近日小紅書上有男生發文直指「討厭香港的排隊文化」，他於街上見到有不少年輕人烈日當空30度下撐着傘在一家餐廳外站立排隊等位，不理解為何要辛苦自己排「網紅店」。（小紅書圖片）

該男生於小紅書以「真的很討厭香港的排隊文化」為題發文發相，照片見到有不少年輕人於烈日下撐着傘，在1間街舖餐廳外站立排隊等候入座。

烈日下餐廳外等位 小紅書男：討厭香港排隊文化

男生不解道，「連一家沒招牌的餐廳也這樣，烈日當空30度大把人打着傘也要等位，昨天在深圳經過一家很普通的奶茶店，座位也比它寬鬆多了，在香港真的完全沒有消費意欲，想找家坐得舒服一點的餐廳都困難」，又指出「尤其是排隊咖啡廳，去咖啡廳本來不就想放鬆的嘛」、「吃下一家不就得了嘛，是上輩子沒吃過好的嗎？」。

樓主指出，「昨天在深圳經過一家很普通的奶茶店，座位也比它寬鬆多了」。（小紅書圖片）

有網民認同：香港咁多好嘢食，唔一定食嗰間

「我一般是見到排隊即刻調頭走」



「你也可以不吃啊，我不會在烈日下排隊」



「我是香港人，我自己都寧願不吃都不想排隊，香港咁多好嘢食，唔一定食嗰間啦」



「不論是香港還是內地，需要在室外暴曬站着排隊的店我從來不進，夏天夜晚需要在室外排隊超過5分鐘的也不進，不明白為何花錢受罪」



有網民認同樓主，「我是香港人，我自己都寧願不吃都不想排隊，香港咁多好嘢食，唔一定食嗰間啦」。（《大叔的愛》畫面截圖）

網民：篩選真的很想吃的人、唔想排隊就過主

「原地排隊可以篩選出真的很想吃的人」



「小店無花心思和金錢搞取號app嘅義務呀，唔想排隊就過主啊」



「排隊起碼保證食物新鮮、味道好，拍烏蠅嘅唔使錢都唔敢去啦」



「每1個地方的生活文化也不一樣，香港土地資源就這樣，其實你可以選沒人光顧拍蒼蠅的店，那就不用曬黑也不用排隊，要不就選連鎖店網上取號，在商場涼冷氣也是個選擇」



「坐得舒服那些不平價啊嘛，去高級餐廳去高級酒店那些就不排隊位置舒服，當年排隊買奢侈品也這樣排的啦」



「香港就是地少人多，所以對民眾素質要求非常高。喜歡遼闊的地方可以選擇去遼闊的地方玩，世界那麼大，何必去1個自己不喜歡的地方還要批判它」



「有乜辦法啫，香港寸金尺土，老闆都想大間啲啦，但租咁貴」



有網民認為，「排隊起碼保證食物新鮮、味道好，拍烏蠅嘅唔使錢都唔敢去啦」。（《愛． 回家之開心速遞》劇照）

網民：餐廳應設取號機及app讓食客實時看進度

「博主的意思是，可以學內地先取個號就可以去附近逛逛，在小程序app可以即時看到排到多少號，就不用頂着太陽一直站着等」



「香港是那樣的，有的地方有取號，有的地方沒有，就算有取號，也不是實時的，而是你只能在取號機的附近徘徊，等待取號機叫了又進去，香港那邊流行線下服務的意識，進餐廳排隊、購物線下購物，內陸的話許多都可以在手機上操作和看到」



「香港開得好的店一直有電子取號，這種街角店又不是連鎖為什麼要搞那麼高成本運營，這樣取餐只能說是你情我願，還扯上地區比較了，你吃腸粉要取號啊」



「我記得有些店家可以用短信叫號，但需要登記電話，而且只有連鎖店可以攤平成本」



「香港的排隊文化比我們嚴格多了，香港還要人到齊才能進，我們喊到號就行了，我覺得人齊進更好」



（小紅書）