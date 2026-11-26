親兄弟明算賬，但有人為了錢財竟連親情與法律都不顧！內地近日發生1宗離譜的家庭爭產及抗拒執法案。1名男子趁照顧96歲外婆之際，私自更改上海舊居的承租人資料，獨吞高達600萬人民幣（約705萬港元）的拆遷賠償金及1個安置單位。



法院判決他須向兄長歸還逾200萬人民幣（約235萬港元）後，該名男子竟將300多萬人民幣（約353萬港元）巨款全數買入黃金並潛逃外省。即使執法人員跨省尋獲其下落，他仍態度囂張拒絕還款，更得意洋洋地炫耀手中黃金已升值至「八九百萬」，最終因涉嫌拒不執行判決、裁定罪被正式逮捕，在看守所內才驚覺事態嚴重，供出藏金地點。



周姓兄長與陸姓弟弟為親兄弟，2人雖然不同姓氏，但自小一同長大。（AI生成圖片）

趁照顧96歲外婆偷改名字 獨吞¥600萬巨款

據《看看新聞Knews》報道，案中周姓兄長與陸姓弟弟為親兄弟，2人雖然不同姓氏，但自小一同長大。2024年，2人外婆位於上海、面積60多平方米（約645平方呎）的石庫門舊式公營房屋被納入徵收範圍，獲發600萬人民幣（約705萬港元）拆遷賠償金，以及位於上海松江的1個安置單位。

1名男子趁照顧96歲外婆之際，私自更改上海舊居的承租人資料，獨吞高達600萬人民幣（約705萬港元）的拆遷賠償金及1個安置單位，事後更花¥300萬買黃金潛逃廣東惠陽。（網上圖片）

然而，陸某在照顧96歲高齡外婆期間，私自將該物業的承租人名字更改為自己，獨吞600萬人民幣（約705萬港元）賠償金及安置單位。周先生得知後，多次與弟弟協商均無果，無奈之下將弟弟告上法庭。經法院審理後，判決松江的安置單位歸哥哥周先生所有，陸某亦須向哥哥支付逾200萬人民幣（約235萬港元）賠償金。

掃300萬黃金跨省潛逃 患病妻子僅獲¥4,000生活費

豈料判決生效後，陸某不但拒絕履行還款義務，更直接離開上海，潛逃至廣東惠陽躲藏。上海市黃浦區人民法院執行法官黃凱調查發現，陸某於2024年8月至12月期間，在上海城隍廟附近的1間黃金交易公司購入七八筆黃金，總金額高達300萬人民幣（約353萬港元）。其後他將剩餘的賠償金全數取現，連同大批黃金一併帶離上海。其間陸某不僅向法院虛假申報財產、隱瞞黃金下落，更曾多次透過電話及寫信方式向法院挑釁，明言抗拒執行判決。



2026年10月20日，黃浦法院執行法官聯同公安人員展開跨省行動，便衣趕赴廣東惠陽，在1幢3層高獨立屋內成功截獲陸某。執法人員在屋內同時遇見特地從安徽趕來辦理離婚手續的陸某妻子。陸妻向法官透露，2人結婚多年並無子女，陸某眼裡只有金錢，對家庭極度涼薄，甚至連她生病就醫及日常生活開支，陸某亦僅拿出4,000人民幣（約4,701港元）應付，而她對丈夫將黃金藏於何處更是「一無所知」。

即使法官嚴肅警告「判決生效應當主動履行，你有權利申請再審，但現在必須尊重法院的執行」，陸某依舊拒絕配合，法官與公安人員隨即將陸某押解返回上海。（網上圖片）

被捕囂張炫耀金價暴升 羈押後即供出藏金處

執法人員隨後對該獨立屋進行全面搜查，但未有發現黃金及現金蹤影，遂將陸某帶返惠陽法院進行訊問。面對法官質問，陸某傲慢表示：

有錢就是不還了，大概600萬人民幣（約705萬港元），都在黃金裡，不在我手上。 陸某

在訊問室內談及當初購入黃金的決定時，他更炫耀道：

黃金買了300多萬人民幣（約353萬港元），現在至少八九百萬（約940萬至1,058萬港元）了。 陸某

即使法官嚴肅警告「判決生效應當主動履行，你有權利申請再審，但現在必須尊重法院的執行」，陸某依舊拒絕配合，法官與公安人員隨即將陸某押解返回上海。2026年11月3日，檢察院以涉嫌「拒不執行判決」正式對陸某批捕。

陸某被關進看守所後頓感慌張，隨即供述涉案黃金藏匿於惠陽1名親戚家中。11月23日，執行法官與公安人員再度前往惠陽，在陸某供述的地點成功起出全數涉案黃金，並於11月24日下午將起出物品押運回上海。法官表示，後續將委託相關專業部門對該批黃金進行鑑定，並啟動評估及拍賣程序，預計拍賣所得款項足以抵償本案的執行金額。目前，該案已正式進入刑事審判階段。



（《看看新聞Knews》）