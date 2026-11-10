陝西政務大樓遭挖泥機毀壞│傳不滿拆遷賠償1男被捕　網民：真強拆

【#警方通報政務大廳門頭遭破壞#】陝西省西咸新區發生政府建築物遭破壞事件！1名男子駕駛重型履帶式工程機械（港稱「挖泥機」或「挖掘機」），前往灃東新城政務服務大樓門前，操作機器重擊招牌及外牆，造成建築多處嚴重損毀，樓內工作人員及辦事民眾緊急疏散，事件中無人受傷。當地警方隨後趕抵現場，即時將涉案男子制服拘捕。內地網傳事件涉拆遷補償爭議，但官方暫未定性。



事發影片在網上瘋傳，不少人指無論內情如何，做出如此激烈行為就必有苦衷，「沒有人無事想去吃免費飯（坐監）」，但認為無補於事，只會令事情更壞。有人則形容挖泥機破壞力強，形容場面是「真強拆」。



涉事挖泥機導致1號樓門前廣場台階碎裂、門頭招牌鋼構件墜地。（《極目新聞》圖片）

涉事挖泥機導致1號樓門前廣場台階碎裂、門頭招牌鋼構件墜地，園區多棟樓房的外牆亦出現明顯損毀。（網上影片截圖）

涉事挖泥機導致1號樓門前廣場台階碎裂、門頭招牌鋼構件墜地，園區多棟樓房的外牆亦出現明顯損毀，初步估計至少6處建築結構受損。（網上影片截圖）

據內地媒體《九派新聞》報道，事發於11月9日上午約11時23分，1名男子操作配備液壓剪的履帶式工程機械（挖掘機），駛至西咸新區灃東新城政務服務中心1號樓門前，操作機械臂對大廳外的金屬雨棚及門面招牌進行連續拆卸與撞擊，巨大金屬碎裂聲響引發周邊群眾走避，其後聚集在外圍觀。

男子操控挖泥機前往灃東新城政務服務大樓門前，操作機械臂對大廳外的金屬雨棚及門面招牌進行連續拆卸與撞擊。（網上圖片）

男子操控挖泥機前往灃東新城政務服務大樓門前，操作機械臂對大廳外的金屬雨棚及門面招牌進行連續拆卸與撞擊。（《澎湃新聞》影片截圖）

至少6處結構受損 特警到場制服47歲疑犯

據內地媒體《鳳凰網》報道，涉事挖泥機導致1號樓門前廣場台階碎裂、門頭招牌鋼構件墜地，園區多棟樓房的外牆亦出現明顯損毀，初步估計至少6處建築結構受損。政務服務中心隨即啟動緊急應急疏散程序，所有辦公窗口人員與現場民眾迅速撤出大樓。

事發期間政務中心大樓內仍有人，見到外面塵土飛揚，不少人拿起手機拍攝。。（網上影片截圖）

事發期間政務中心大樓內仍有人，見到外面塵土飛揚，不少人拿起手機拍攝。。（網上影片截圖）

事發期間政務中心大樓內仍有人，見到外面塵土飛揚，不少人拿起手機拍攝。。（網上影片截圖）

挖泥機在進行多次撞擊後停下，接報趕到的西安特警與公安民警迅速上前，成功控制駕駛座上的男子。警方隨後封鎖區域搜證與拍照勘驗，至當天下午3時許，部份受影響辦公窗口已逐步恢復基本運作。

警方隨後封鎖區域搜證與拍照勘驗，至當天下午3時許，部份受影響的辦公窗口已逐步恢復基本運作。（《極目新聞》圖片）

警方指拘捕47歲男子

西咸新區公安局當晚發布官方警情通報，稱當局於9日11時許接報，有人在政務中心使用工程機械損毀建築物，民警到場後已制服涉案47歲男子胡某某，全案未造成任何人員傷亡；受損政務中心已於當日下午恢復正常秩序，目前胡某某已被依法採取刑事強制措施，全案正由公安機關進一步調查偵辦。



西咸新區公安局當晚發布官方警情通報。目前胡某某已被依法採取刑事強制措施，全案正由公安機關進一步調查偵辦。（網上圖片）

現場警方隨後封鎖區域搜證與拍照勘驗，至當天下午3時許，部份受影響的辦公窗口已逐步恢復基本運作。（網上圖片）

網傳涉拆遷補償爭議 官方暫未定性

針對肇事動機，內地社交平台微博有諸多傳聞流出，亦有內媒引述管委會現場工作人員消息稱，胡某某疑似因其經營的「養殖場拆遷賠償條件不滿」而採取過激行動。不過，官方通報中僅定性為「使用工程機械損毀建築物」，並未明確背後動機或確認賠償糾紛說法。案件具體原委及涉案損失，仍待執法部門進一步調查釐清。