遼寧瀋陽萬象城清潔工陳景福近日因駕駛清潔車的側影撞樣內地男星胡歌，在內地社交平台一夜成名，累積逾14萬粉絲。然而，他在11月25日突然拍片宣布辭職，引發網民揣測是否因太多途人圍觀打卡影響工作。陳景福接受內地媒體訪問時澄清，離職主因是近期「總耽誤上班，心中過意不去」，並透露暫未簽約任何經理人公司，離職後將先回鄉探望母親。



遼寧瀋陽萬象城清潔工陳景福近日因駕駛清潔車的側影撞樣內地男星胡歌，在內地社交平台一夜成名，累積逾14萬粉絲。（《指尖新聞》影片截圖）

陳景福在11月25日突然拍片宣布辭職，引發網民揣測是否因太多途人圍觀打卡影響工作。（《指尖新聞》影片截圖）

工作側影神似胡歌走紅 社交平台吸粉逾14萬

早前，陳景福在瀋陽萬象城駕駛清潔車的側面影片在內地社交平台流傳，不少網民指其輪廓與外貌神似男星胡歌，引起網民熱議。據內地媒體《極目新聞》統計，陳景福在抖音平台共發布36段影片，累積粉絲約11.9萬，單條影片最高獲得36.4萬個讚好；他在小紅書平台亦擁有約2.2萬名粉絲，短時間內獲得極高關注度。

工作側影神似胡歌吸引大批網民前去陳景福工作地點合照。（《指尖新聞》影片截圖）

早前，陳景福在瀋陽萬象城駕駛清潔車的側面影片在內地社交平台流傳，不少網民指其輪廓與外貌神似男星胡歌，引發網民熱議。（微博＠胡歌）

早前，陳景福在瀋陽萬象城駕駛清潔車的側面影片在內地社交平台流傳，不少網民指其輪廓與外貌神似男星胡歌，引發網民熱議。（網上圖片）

拍片交代離職決定 承諾交接妥當方離任

面對一夜爆紅，陳景福於11月25日發布影片正式宣布辭職。他在影片中坦言自己出身農村，一直做着1份普通工作，近期在網上「小火了一把」，直言「跟做夢似的」，有時甚至覺得不太真實。儘管決定離職，他明確表示由於公司尚未找到合適的接替人選，自己不會就此一走了之，必須把手上的清潔工作交代清楚，「最後一班崗要站好」。他亦表示，自己只是處於最平凡的清潔崗位，並非不可替代。

陳景福受訪時解釋，辭職主要是因為近期走紅後「總耽誤上班」，令他感到十分過意不去。（《指尖新聞》影片截圖）

否認簽約公司 望拍片介紹家鄉

辭職消息傳出後，不少網民猜測他因大批市民前往商場圍觀拍照、干擾日常工作而被迫離職。不過，陳景福受訪時解釋，辭職主要是因為近期走紅後因配合媒體採訪、官方宣傳活動與大量市民合照，導致本職保潔工作受影響，因此深感愧疚而請辭。

陳景福表示離職後打算先回家探望母親，之後會在住處附近重新找工作。（《指尖新聞》影片截圖）

至於外界關注他會否順勢轉型做全職網紅，他透露目前暫未與任何網紅經理人公司（MCN機構）簽約。（《指尖新聞》影片截圖）

至於外界關注他會否順勢轉型做全職網紅，他透露目前暫未與任何網紅經理人公司（MCN機構）簽約，離職後打算先回家探望母親，之後會在住處附近重新找工作，不排除繼續從事清潔行業，同時希望多拍攝瀋陽與本溪的風貌，介紹家鄉風貌。