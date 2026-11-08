美連鎖餐廳店員誤將「清潔劑當糖粉」調酒　3顧客口腔遭化學灼傷

飲雞尾酒竟會被灼傷口腔？美國連鎖餐廳Chili’s近日爆出嚴重食安疏忽，北卡羅來納州（North Carolina）1間分店的員工在調配招牌瑪格麗特（Margarita）雞尾酒時，將裝在無標籤容器內的工業用顆粒狀除油劑、誤當成調酒專用糖粉，導致3名顧客飲用後口腔及嘴部周圍出現化學灼傷，2名員工其後試味同樣出現不適。涉事分店一度被暫停食品服務許可，停業整頓後已獲恢復。



美國連鎖餐廳Chili’s有分店員工調配瑪格麗特雞尾酒時，誤把裝在無標籤容器內的工業用顆粒狀除油劑、當成調酒專用糖粉，導致食客口腔及嘴部被灼傷。（abc30）

工業用化學品 為何混入酒吧區？

據北卡羅來納州山麓健康轄區衞生局（Foothills Health District）的調查通報，事發於10月28日，涉事餐廳位於北卡州福里斯特城（Forest City）。調查報告指出，早於事發2日前，1名外判工人為餐廳外牆進行高壓清洗期間，將這批顆粒狀除油劑交予餐廳員工，但員工將這些化學品倒進沒有標籤的容器內，其後容器再被帶進餐廳，放置在酒吧區。

直到事發當天上午，另1名員工在準備午市酒吧材料時，發現該容器，誤以為裏面是調酒專用糖粉，於是將清潔劑放在雞尾酒製作區。

有員工準備午市酒吧材料時，誤以為無標簽容器內為調酒專用砂糖，遂放置在雞尾酒製作區。（Unsplash圖片）

顧客飲用後被灼傷 員工試味亦現不適

餐廳中午營業後，便有3名顧客點了瑪格麗特雞尾酒。然而3人剛啜飲幾口，隨即感到口腔內及嘴部周圍出現火燒感，他們驚覺飲品有異，向職員反映後離開店舖並前往求醫。2名員工在接獲投訴後，親自品嚐亦出現口腔灼傷症狀。當地衞生部門發言人羅林斯（Megan Rollins）向傳媒表示，所有受影響傷者均到醫院接受過治療，但暫時未能確認灼傷程度以及是否已徹底康復。

當地衞生部門發言人羅林斯（Megan Rollins）向傳媒表示，所有受影響傷者均到醫院接受過治療，但暫時未能確認灼傷程度以及是否已徹底康復。（abc30影片截圖）

當地衞生部門發言人羅林斯（Megan Rollins）向傳媒表示，所有受影響傷者均到醫院接受過治療，但暫時未能確認灼傷程度以及是否已徹底康復。（abc30影片截圖）

餐廳完成整改 衞生部門稱未有罰款

事件曝光後，當地衞生部門隨即介入調查，第一時間暫停涉事Chili's分店的食品服務許可證，要求店方徹底清洗及消毒受影響的食物處理區、設備、吧台與工作檯。檢查人員於10月29日確認餐廳符合食品安全標準後，才恢復其許可。

事件曝光後，當地衞生部門介入調查，第一時間暫停涉事Chili's分店的食品服務許可證。（abc30影片截圖）

當局其後向美國全國廣播公司新聞台（NBC）證實，針對該事件的調查已經結束，目前並未向餐廳發出罰款傳票。Chili's母公司布林克國際（Brinker International）發表書面聲明回應，表示事件只涉及該分店，團隊已即時向受影響顧客提供支援。

聲明強調：「我們已徹底調查事件經過，並處理這間分店的相關問題」。不過，總公司聲明僅提及2名顧客受傷，與衞生部門公布涉及3名顧客的消息不符。NBC向涉事集團追問人數出入原因，惟未獲回覆。

