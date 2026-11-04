瀋陽清潔大叔神似胡歌爆紅！帥翻全網每天上百人要求合照

遼寧瀋陽一名商場清潔大叔近日因神似男星胡歌爆紅，每天能吸引上百名民眾找他合照。不過，面對突如其來的人氣，大叔始終保持低調，強調自己只是普通清潔員，依舊每天準時上班、認真打掃，還提醒大家「踏踏實實工作，別飄」。



側臉帥翻全網 7.2萬粉絲追蹤

綜合內媒報導，清潔大叔陳景福日前身著深藍色清潔制服、開清潔車作業時，被路人隨手拍下，其側臉輪廓深邃、五官立體，在網絡上迅速傳開。網友說他像胡歌、高偉光、嚴屹寬等男藝人，還叫他「東北版T-Bag」。

清潔大叔陳景福爆紅後照常掃地，社群帳號仍以分享擦玻璃、拖地等工作日常為主。（抖音@沈陽保潔大叔）

清潔大叔陳景福長相頗像混血兒：

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陳景福3日接受媒體訪問時透露，自己1972年出生於遼寧本溪，父親是東北人、母親來自山東，並沒有混血血統。對於網友稱他神似胡歌，他笑說自己「跟胡歌差遠了」。

陳景福也分享年輕時的感情經歷，坦言當年因為身材太瘦，體重只有約120斤（60公斤），曾被嫌長得不好看，甚至到了25歲才結婚。當時不少同齡人早已成家，自己卻還在單身，讓父母相當著急，四處託人介紹對象。

爆紅後照常掃地 陳景福：踏實工作

據了解，陳景福年輕時曾考取500多分，卻沒能考上中專，後來因緣際會學習廚藝，第一個月薪水只有100元人民幣。去年商場招募清潔形象崗位時，經理看中他的外型，將他選入工作團隊。平時就有顧客偶爾找他拍照，沒想到近期一段騎著清潔車打掃的側臉影片意外在網絡瘋傳，讓他瞬間成為網紅。

清潔大叔陳景福爆紅後照常掃地，社群帳號仍以分享擦玻璃、拖地等工作日常為主。（抖音@瀋陽保潔大叔）

不過，陳景福並沒有趁勢簽約經紀公司、開直播或帶貨，社群帳號仍以分享擦玻璃、拖地等工作日常為主。即使粉絲數已累積約7.2萬人，他依舊每天開著清潔車、清掃地面，到了下班時間就準時離開。

他也曾分享與粉絲合照的照片，寫下「有幸和大家相遇，記錄下和粉絲合影的美好瞬間」。面對人氣暴漲，陳景福仍不忘提醒自己保持平常心，認為明星和自己相差很遠，最重要的還是把手邊工作做好。

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