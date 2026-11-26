江蘇南京1對相戀多年、原定近期註冊結婚的年輕情侶，日前接受婚前健康檢查時意外發現男方患有無精症（即精液中不含精子），進一步染色體核型分析更顯示為「46,XX」。消息一度在網上引發「男友竟是女兒身」的熱議，南京市婦幼保健院醫生澄清，男方確診的是發生率僅約2萬分之一的罕見遺傳病「46,XX男性綜合症」，患者生理外觀與一般男性無異，並非刻意隱瞞性別，惟無法自行產生精子。



江蘇南京1對相戀多年、原定近期註冊結婚的年輕情侶，日前接受婚前健康檢查時意外發現男方患有無精症（即精液中不含精子）。（《荔枝新聞》影片截圖）

婚檢意外揭無精症 染色體核型呈女性特徵

《荔枝新聞》引述南京市婦幼保健院婚前保健科顧問醫生朱慧表示，涉事情侶年齡均不到30歲，感情穩定並已籌備註冊結婚。2人在進行常規婚前檢查時，男方被檢出患有無精症，院方隨即為其安排進一步的染色體核型檢查，結果顯示其染色體核型為「46,XX」。

涉事情侶年齡均不到30歲，感情穩定並已籌備註冊結婚。（《荔枝新聞》影片截圖）

院方隨即為涉事情侶安排進一步的染色體核型檢查，結果顯示其染色體核型為「46,XX」。（《荔枝新聞》影片截圖）

在人類遺傳學分類中，女性染色體核型通常為「46,XX」，惟該名男子自出生以來的外貌特徵、生殖器官構造及日常生活均與一般男性無異。朱慧指出，結合臨床表徵與檢測結果，當事人最終確診為「46,XX男性綜合症」（又稱德拉沙佩勒綜合症，de la Chapelle syndrome）。

該名男子自出生以來的外貌特徵、生殖器官構造及日常生活均與一般男性無異。（《荔枝新聞》影片截圖）

朱慧指出，結合臨床表徵與檢測結果，當事人最終確診為「46,XX男性綜合症」（又稱德拉沙佩勒綜合症，de la Chapelle syndrome）。（《荔枝新聞》影片截圖）

Y染色體關鍵基因易位 醫生倡婚檢提早至戀愛期

醫學文獻顯示，該症在男性群體中的發生率約為2萬分之一。成因是胚胎發育早期，原本位於Y染色體上的性別決定區域基因（SRY基因）發生基因易位（即染色體片段位置互換），轉移至X染色體上，導致胎兒雖具備「46,XX」核型，仍發育出男性外觀與生殖器官；但由於缺乏Y染色體上控制精子生成的關鍵基因區域，患者成年後無法製造精子。

由於缺乏Y染色體上控制精子生成的關鍵基因區域，患者成年後無法製造精子，對生育有明顯的影響。（《荔枝新聞》影片截圖）

對於婚後生育問題，朱醫生表示，此病症不影響患者的正常男性性生活，若情侶有生育計劃，臨床上可考慮向精子庫申請捐精，透過輔助生育技術成孕。她同時建議，年輕情侶可考慮將婚前檢查提前至戀愛階段，及早掌握雙方健康與遺傳狀況，為未來家庭規劃作好準備。