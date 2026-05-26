婚前說好生2個、婚後拖延還墮胎　38歲男轟妻失信：生不出就離婚

一名38歲已婚男子近日在Dcard以「不會下蛋的老母雞就離婚吧」為題發文，引發熱議。他表示自己與妻子交往9年、結婚5年，婚前兩人早已達成共識，希望婚後生兩個孩子，甚至連未來的教育規劃都討論過。然而，婚後妻子卻以「想出國玩」、「工作尚未穩定」、「還沒準備好」等理由，多次延後懷孕計畫，讓他對這段婚姻逐漸感到失望與不滿。



原PO表示，自己一路尊重妻子的決定，並配合她對婚姻生活的期待，包括出國旅遊、慶祝節日與提供所謂的「情緒價值」。儘管工作繁忙，他仍盡力滿足另一半的需求，只希望未來能如約建立家庭。

直到去年，男子37歲時開始意識到年齡壓力，堅持與妻子一同接受生育檢查。結果顯示，妻子的AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙）數值偏低，代表卵巢功能衰退，卵子數量不足；而自己的精蟲檢查結果正常，數量甚至高於一般平均值。醫師建議儘速接受試管嬰兒療程，但兩次嘗試皆未成功。

更讓他難以釋懷的是，其實3年前妻子曾意外懷孕。當時他希望將孩子生下來，並承諾由自己負擔經濟與照顧責任，但妻子考量工作發展，最終選擇終止妊娠。這段經歷成為他心中始終無法抹去的遺憾。

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男子在文中坦言，自己之所以情緒失控，是因為覺得這些年投入大量時間與感情，卻始終無法實現共同目標。他形容自己已盡到丈夫責任，但期待中的家庭藍圖卻一再落空，甚至質疑當初的婚姻承諾是否早已變質。

經過長時間思考後，他向妻子提出最後期限：

40歲是我的底線，再生不出來就離婚，這是彼此的體面。

妻子聞言情緒崩潰，哭著希望丈夫能再給她更多時間與陪伴，但他反問：

難道這些年還不夠嗎？妳打算等到更年期嗎？

他也坦言，自己不希望40歲後才迎接新生兒，擔心體力與人生規劃已難負荷育兒責任。如今夫妻關係陷入僵局，雙方心情都十分低落，他也不確定這段婚姻是否還有繼續維持下去的可能。

這篇貼文曝光後，引發大批網友熱議。部分人認為，若婚前已明確約定生育計畫，婚後卻一再推延甚至放棄，確實形同違背承諾：

「價值觀不同，早點分開也是一種解脫。」



但也有不少人批評原PO用詞過於尖銳，認為將伴侶視為生育工具，忽略了婚姻中應有的理解與尊重。

也有網友指出，生育問題本就涉及身體、心理與人生選擇，無論男女，若在是否要孩子這件事上存在根本歧見，最終恐怕只能透過離婚來結束彼此的痛苦。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】