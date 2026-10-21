交往6年，原本準備步入婚姻殿堂，最終竟因物業落名而分手！本港1名地產KOL在Threads帳號分享一對情侶的置業事件，他們拍拖大約6年，近日開始籌備婚事，看中1個價值約500萬元的住宅單位。由於置業涉及龐大資金，女方家人主動提出資助150萬元作為首期，餘下款項則由男生透過按揭貸款支付，日後亦由他負責每月供款。



雙方原本大致已完成商討，眼看即將簽署臨時買賣合約，距離建立新家庭只差一步，男生卻突然提出「層樓可唔可以淨係落我名？」，女生聞言隨即追問原因，男生解釋「首期係你屋企出，但之後廿幾三十年都係我供喎」。更令女生難以接受的是，男方家人亦認為有關安排並無問題，女方家人得悉後隨即反對，原本滿心歡喜的置業結婚的計劃，頓時演變成雙方家庭爆發難解的矛盾。



女生最難接受的，並非男友想「獨佔」物業，反而是對方一直沒有在置業初期提出相關要求，直至臨近簽約才突然表態，不禁反問「如果連咁大件事都係你決定完，去到最後一刻先通知我，第時結咗婚，仲有幾多決定會係咁？」，最終分手收場。



帖文引來大量網民討論，而KOL其後補充資料，指該對前情侶過去共同租住單位接近4年，大部份租金均由男方支付。至於原定購入的新居，男生除了承擔未來20至30年的按揭供款，亦打算自行支付裝修費用。換言之，女方家人雖然準備一次過支付150萬元首期，但男生認為，若計及多年按揭供款、利息及裝修費用，自己長遠承擔的總金額可能更高，「你屋企出150萬首期，但之後供款、利息、裝修都係我一路出，如果長遠計我出嘅錢仲多，點解層樓一定要聯名？」。



該名女生和男友交往6年，在計劃結婚前置業期間，因物業落名問題終分手收場。（《翻盤下半場》劇照）

KOL坦言，最初得悉男生要求單獨落名持有物業時，也認為其做法不合理，但知道雙方過往財務安排後，自己的看法亦有所轉變，但「就算男方最後真係出得多好多，係咪就代表層樓應該淨係落佢名？呢個叫計得清楚，定其實已經計得太清楚？」。KOL笑言「唯一白做嘅，可能係帶佢哋睇咗咁多次樓嗰個Agent（地產代理）」。



許多網民得知事件的來龍去脈後，仍然認為男方過於計較，甚至質疑為何不一早說明，直言分手是唯一選擇：

「分得好」



「唔聯名即預咗會離婚」



「明明大家都有付出，好哋哋落晒雙方名咪得，男方條氣唔順，咪最多叫女方每個月都夾少少」



「就算咁講，都唔會改變我對佢嘅睇法，條仔真係cheap到震，事實女方將會俾150萬，請問點解佢可以當人哋冇俾？仲堅持層樓淨係落自己名？」



女方家人提出資助150萬元作為首期，餘下款項則由男生透過按揭貸款支付，日後亦由他負責每月供款，男友提出「層樓可唔可以淨係落我名？」，結果分手收場。（《季前賽》劇照）

貸款七成供樓30年 利息逾二百萬元

但亦有網民質疑事件的可信性；假設事件在現實中發生，以涉事物業樓價約500萬元計算，女方家人提供150萬元，相當於樓價30%；若餘下350萬元全部由按揭貸款支付，男方則須承擔往後償還貸款的責任。如果貸款350萬元，按揭年利率3.5%、還款期30年，每月供款約15,716元，30年累計還款約566萬元，當中約216萬元屬利息。

表面上，男方未來支付的供款總額遠超150萬元，但實際上，按揭供款由本金及利息組成，並非每1元都會轉化成物業資產。利息屬融資成本，裝修開支亦不一定能在日後出售物業時全數收回。另一方面，女方家人提供的150萬元，亦是一筆在置業初期即時投入的資金，並承擔物業價格波動及資金無法作其他用途的成本。



因此，單純比較150萬元首期及數百萬元的30年供款總額，未必能公平反映雙方的實際財務貢獻。

由於男方堅持物業只落自己名字，2人最終分手。（《翻盤下半場》劇照）

女方出首期卻不落名 法律上有無業權？事實上，香港物業業權並非只得單名或各佔一半兩個選擇。根據香港大學法律及科技研究中心營運的「社區法網」資料，物業可以由1人全權擁有，亦可由多人共同擁有，而共同擁有又可分為「聯權共有」及「分權共有」。

聯權共有俗稱「長命契」，其中1名業主離世後，其權益一般會自動轉移至其他在生的聯權共有人；分權共有則可由各方持有不同份額，並非必須平均分配。更值得注意的是，即使一方沒有登記為業主，只要實際支付全部或部分樓價，在特定情況下，仍可能透過信託法律主張物業的實益權益。

KOL笑言「唯一白做嘅，可能係帶佢哋睇咗咁多次樓嗰個Agent（地產代理）」。（《和解在後》劇照）

不過，這並不代表支付首期就一定可以獲得相應業權。尤其今次提出資助的是女方家人，而非女方本人，款項究竟屬於贈與女兒、贈與男方、借款還是共同置業出資，均可能影響日後的法律權利。如雙方沒有事先訂立清晰協議，一旦關係破裂，便可能需要透過法律程序處理爭議。



另一個值得關注的問題，是男女雙方原本打算結婚，若物業真的只登記在男方名下，女方日後是否會因婚姻關係而自然獲得一半權益？根據香港現行法律，婚姻本身不會自動令配偶取得另一方名下物業的一半法律業權。不過若雙方日後離婚，根據香港法例第192章《婚姻法律程序與財產條例》，法庭在處理離婚財務事宜時，有權按個案情況作出財產轉讓或其他相關命令。

根據香港大學法律及科技研究中心營運的「社區法網」資料，物業可以由1人全權擁有，亦可由多人共同擁有，而共同擁有又可分為「聯權共有」及「分權共有」。（資料圖片）

法庭會考慮雙方收入、財產、婚姻持續時間，以及各自對家庭福利的貢獻等因素。因此，即使物業只由其中一方持有，亦不代表離婚時必然完全不涉及財產分配。但2人若在結婚前已經分手，便不能單純依賴夫妻離婚財產分配機制處理爭議。

（Threads@8propertyhk）