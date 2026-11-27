日本新潟縣十日町市1間幼稚園，成功將因學童請假而多出的未派發午餐，轉化為家長的晚餐救星。園方把原本要棄置的午餐急凍並真空包裝，放入門口的自動販賣機出售，每份僅售100至300日圓（約5至15港元）。此舉原本只為減少食物浪費，豈料大受雙職家長歡迎，開售首月已售出約600份。



園方把原本要棄置的午餐急凍並真空包裝，放入門口的自動販賣機出售，每份僅售100至300日圓（約5至15港元）。（十日町城鎮情報）

流感季多童請假 大批食材被迫丟棄

這間「愛宕幼稚園」屬「認定兒童園」（兼具幼稚園及托兒所功能），連同前身計算已有約80年歷史，現時有97名園童。園內午餐由廚房職員每日親手烹調。

園內午餐由廚房職員每日親手烹調。（十日町城鎮情報）

然而，每逢流感季節多名園童請假，預備好的大量食材只能倒掉，曾試過單日有20至30名園童請假。園方同時得悉不少雙職家長反映每晚下班煮飯很吃力，於是決定把多出的午餐賣給家長，達致減廢與便民雙贏。

園方同時得悉不少雙職家長反映每晚下班煮飯很吃力，於是想到把多出的午餐賣給家長，達致減廢與便民雙贏。（十日町城鎮情報）

零下35度急凍保鮮 公眾人士均可購買

園方於2025年開始籌備，添置急速冷凍機、真空包裝機及冷凍自動販賣機，並於2026年9月17日正式開售。接受採訪時，廚房職員正把小食「番薯蒸包」以零下35度急凍處理。

接受採訪時，廚房職員正把小食「番薯蒸包」以零下35度急凍處理。（十日町城鎮情報）

接受採訪時，廚房職員正把小食「番薯蒸包」以零下35度急凍處理。（十日町城鎮情報）

午餐於烹調當日隨即急凍，但為免與當日園內菜單重複，會隔幾日才上架。販賣機每日輪換7至8款菜式，包括咖喱汁及白飯、鹽燒鯧魚、粟米沙律、味噌煮鯖魚等，可以冷凍保存約3個月，假日也可以購買。販賣機不限園童家長使用，一般公眾人士亦可購買。

販賣機每日輪換7至8款菜式，包括咖喱汁及白飯、鹽燒鯧魚、粟米沙律、味噌煮鯖魚等，可以冷凍保存約3個月，假日也可以購買。（十日町城鎮情報）

午餐於烹調當日隨即急凍，但為免與當日園內菜單重複，會隔幾日才上架。（十日町城鎮情報）

家長讚省時又放心 順道買餸減輕負擔

不少家長於採訪當日下午約4時接放學時順道在販賣機前排隊。1名38歲兼職媽媽買了咖喱，她說：「隨時可以吃到幼稚園的味道，所以買過很多次。自己再煮一碟小菜，晚飯就搞掂，省了很多時間。」

隨時可以吃到幼稚園的味道，所以買過很多次。自己再煮一碟小菜，晚飯就搞掂，省了很多時間。 38歲兼職媽媽買了咖喱後表示

另1名47歲公務員媽媽亦買了咖喱。她表示，幼稚園煮的飯菜辣度令人放心，而且也想為減少浪費出一分力。另有家長說，能買到一碟餸已經很感激，也一直好奇幼稚園的調味，現在終於可以試到。

幼稚園煮的飯菜辣度令人放心，而且也想為減少浪費出一分力。 47歲公務員媽媽

家長表示，幼稚園煮的飯菜辣度令人放心，而且也想為減少浪費出一分力。（十日町城鎮情報）

首月賣600份 園長：歡迎其他學校學習

園長小林弘明表示，首月賣出午餐約600份，「銷情比預期好」。他坦言，添置真空包裝機與急凍機等設備是一筆負擔，但家長的感謝令他感到值得。

園長坦言，添置真空包裝機和急凍機等設備是一筆負擔，但家長的感謝令他感到值得。（十日町城鎮情報）

據當地資訊網《十日町城鎮情報》（十日町タウン情報）報道，所有午餐均不含食物添加劑，並以減鹽方式烹調，用微波爐或隔水加熱約10分鐘即可食用。

所有午餐均不含食物添加劑，並以減鹽方式烹調，用微波爐或隔水加熱約10分鐘即可食用。（十日町城鎮情報）

小林弘明說：「育兒辛苦的時候，請依賴我們。」他又表示，願意把經驗分享給其他學校，希望可以推廣類似做法，令有需求的家長少一點煩惱。

（綜合）