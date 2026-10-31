幼稚園發通告「切勿慶祝萬聖節」惹議　指源自供奉死神　家長力撐

10月31日萬聖夜，不少市民會上街慶祝萬聖節，但有家長就分享女兒所讀幼稚園的通告，校方提醒「切勿慶祝萬聖節」為題，指該節日源於塞爾特人（Celts）的「死節」，本質為「供奉死神」。家長大讚校方做法，稱「無揀錯學校」，解釋到萬聖節的背景，而且中國人傳統文化中，亦不會在「七月十四出街仲扮鬼扮馬」。



帖文引起熱議，有網民指一些宗教背景學校會發出類似通告，但只是不鼓勵舉辦萬聖節活動，較少「呼籲唔好慶祝」。不少網民認為大可當普通節日輕鬆看待，「以前間幼稚園唔提係咩節，但會搞化妝舞會」。



尖沙咀萬聖節，市民一同狂歡。（湯致遠攝）

學校通告質疑萬聖節成「常態」 指源於供奉死神

有家長在Threads上傳女兒就讀的幼稚園通告，標題為「切勿慶祝萬聖節」，內容提及香港從前不熱衷慶祝萬聖節，但近10多年來彷彿變為「常態」，進而引申到萬聖節的起源，來自塞爾特人的神秘宗教，10月31日除夕被「稱為『死節』，供奉死神，目的是召喚邪靈及死人的靈魂」。

通告更聲稱，塞爾特人當晚逐家逐戶索取食物是「Trick or Treat」的由來，「如有人拒絕，他們會咒詛這一家人，相傳這家庭在來年必有人死亡」。通告最後強調：「萬聖節根本與基督教完全無關，而只是人依隨『鬼節』的習俗於10月31日慶祝，但實際是供奉死神及交鬼。」

家長收通告感欣慰：多謝學校解說

家長大讚校方的解釋得清楚，「我就知無揀錯學校」，而且中國人傳統觀念上，「唔會七月十四出街仲扮鬼扮馬，開晒party，但都唔會知道萬聖節背後原來係咁」。

以萬聖節為主題的光影藝術片段，將於蘭桂坊德己立街石牆滾動播放。（發展局圖片）

萬聖節前夕，中環蘭桂坊有不少市民遊客扮鬼扮馬。（王譯揚攝）

10月17日尖沙咀萬聖節（湯致遠攝）

網民反應兩極：玩樂屬個人選擇 vs 慶祝會「打開道門」

有網民認同校方做法，認為如擁有共同想法或信仰，那呼籲大家不要慶祝也很合理，

「係慶祝緊demon唔知點解愈來愈普及，好似慶祝緊開心事。」



「神學角度而言，我相信去慶祝依件事，都會打開道門比相對應嘅神/鬼。」



「你女學校有冇宗教背景？如果有，當然唔會慶祝。」



尖沙咀萬聖節，小朋友開心收糖果。（示意圖／湯致遠攝）

但不少網民覺得可以輕鬆當節日活動看待：

「萬聖節大家開心玩下啫，唔使咁認真。出到商場小朋友扮鬼扮馬交換下糖幾開心喎。」



「以前間幼稚園唔提係咩節，但會搞化妝舞會。」



「玩唔玩萬聖節是個人選擇，你可以唔玩但唔可以話人錯。」



「小朋友讀嘅學校都有宗教背景，雖然唔會慶祝萬聖節，不過知道小朋友都想開心，10月尾都會攪一個dress party，咁樣嘅取態就值得尊重。」



尖沙咀萬聖節（湯致遠攝）

有網民分享，過去讀宗教背景教學校時也收到過同類通告，學校都不會鼓勵舉辦萬聖節活動，但未必會「呼籲唔好慶祝萬聖節」。有留言指，「Trick or Treat」的起源有多種解釋，「將一個經過幾百年演變嘅民間活動，簡化成『唔畀糖就詛咒你全家死亡』」，再以此恐嚇家長，根本唔係嚴謹嘅歷史分析」。

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「Cosplay 世一」Ar Lu 和 Ronnie 今晚亦有參加派對，他們分別扮演手遊《第五人格》的園丁及動漫角色《鏈鋸人》。（湯致遠攝）

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萬聖節名稱與教會相關

對照歷史資料，通告部分說法有據。據美國國會圖書館的萬聖節研究指南指，萬聖節源於前基督教時期塞爾特人（Celts）的亡者節日薩溫節（Samhain）。該指南認為，基督教傳教士為改變塞爾特人的宗教習俗，把諸聖節（All Hallows）定於11月1日、追思亡者節定於11月2日，用意是以這兩個節日取代薩溫節，結果兩種信仰元素交融，形成今日的 Halloween，即All Hallows Eve（諸聖節前夕）。

據1907年版《天主教百科全書》，8世紀教宗額我略三世在聖伯多祿大殿祝聖供奉諸聖的小堂，紀念日定於11月1日；9世紀教宗額我略四世再推廣至全教會。換言之，萬聖節的名稱及日期都與教會節日有關。

至於討糖習俗，美國國會圖書館網誌（2008年）指「Trick or Treat」 可追溯至塞爾特人以水果及果仁安撫遊蕩亡靈的傳統，亦有人追溯至歐洲的「Souling」習俗，即乞丐逐村乞討「靈魂餅」（soul cakes），有多種說法。愛爾蘭國家博物館則介紹，多尼戈爾郡約1900年已有蕪菁燈籠，於10月31日晚用來嚇人，今日的南瓜燈是美國對這項愛爾蘭傳統的發展。

（Threads）