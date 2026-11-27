四川1名43歲小學男教師於1998年10月赴成都探望女兒期間，入住當地1所招待所（學校附設賓館），深夜遭同住套間的2名男子持菜刀狂斬逾20刀身亡，事後更被劫走1隻手錶、1部傳呼機及現金約900元人民幣。2名疑犯潛逃近27年後，於2025年4月先後被捕。



案發28年後，案件於今年（2026年）11月25日下午在成都市中級人民法院一審開庭，死者女兒到庭旁聽，認為2名兇徒毫無悔改之心，決定撤回民事賠償請求，只求法官重判。



案發於1998年10月3日晚，43歲的四川省中江縣小學教師彭某前往成都參加婚禮，順道探望在當地求學的16歲女兒。（網上圖片）

買茶叮囑成永別 凌晨遭同房2漢狂斬逾20刀

據《新京報》報道，案發於1998年10月3日晚，43歲的四川省中江縣小學教師彭某前往成都參加婚禮，順道探望在當地求學的16歲女兒。彭某在學校斜對面1間茶館為女兒點了1杯茶，叮囑她在外求學要吃好一點，未料這頓短聚竟成父女永別。

案發於1998年10月3日晚，43歲的四川省中江縣小學教師彭某前往成都參加婚禮，順道探望在當地求學的16歲女兒。（網上圖片）

彭某當晚帶著未成年的外甥（侄兒）入住成都武侯區1間招待所的610號客房，他與2名陌生男子同住該套房的東間。10月4日凌晨1時許，同房的任某與趙某忠，趁彭某熟睡之際下手，1人按壓彭某身體並掐住其頸部，另1人則持菜刀向他的頭部、頸部、腰背部及腿部猛斬逾20刀，導致彭某當場死亡。2人隨後更劫走彭某1隻手錶、1部傳呼機及現金約900元人民幣。同屋外甥因全程熟睡幸免於難。清晨7時許待服務員開門之後，任某與趙某忠隨即逃離現場。早上8時服務員清掃客房發現異常才報警揭發命案。

彭某入住當地招待所時遭兇徒殘忍殺害。（網上圖片）

疑犯持假證入住隨機犯案 潛逃27年終落網

據成都市中級人民法院庭審披露的起訴書，任某與趙某忠當時在成都覓工，因手頭拮据而合謀搶劫單獨入住招待所多人房的住客。2人為此預先購買1把菜刀，並使用假身份證登記入住，隨機作案，並非針對彭某個人。受限於當年的技術條件，案件調查難以推進。時隔27年，疑犯終於落網。內地警方於2025年4月17日在成都雙流彭鎮1間食肆拘捕任某，3日後在湖北通城縣一處修路地盤拘捕趙某忠。

案件於2026年11月25日下午在成都市中級人民法院一審開庭。（網上圖片）

案件28年後一審開庭 死者女兒求法院重判

案件於2026年11月25日下午在成都市中級人民法院一審開庭，死者女兒彭女士到庭旁聽，怒指2名被告在庭上互相推卸責任，全程未有向家屬道歉或流露任何悔意。為求兇徒獲得應有制裁，她決定撤回民事賠償請求，期望法官重判，並希望能親口質問對方，為何僅為微薄財物便奪去無辜性命。開審當日，彭某生前教過的多名學生專程到庭旁聽，有人眼含熱淚，形容彭老師生前待學生如「半個父母」。

彭女士決定撤回民事賠償請求，期望法庭重判。（《封面新聞》影片截圖）

彭女士庭後受訪時坦言，悲劇發生後，自己從1個很開朗活潑的女孩子逐漸變得沉默寡言。（《大皖新聞》影片截圖）

女兒多年深陷自責變得沉默寡言

彭女士庭後受訪時坦言，在過去28年裡她反覆陷入自責，常假設若當年自己沒有在成都讀書、父親沒有前來探望，悲劇是否就能避免；但轉念一想，疑犯是隨機作案，無論當晚誰住進該房間，恐怕都會遭遇同樣的厄運。彭女士表示自從悲劇發生後，自己從1個很開朗活潑的女孩子逐漸變得沉默寡言，她感嘆當時自己年紀尚小，父親事事都為她設想周全，沒想到父親卻因為探訪她而踏上不歸路。