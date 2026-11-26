上海近日發生1宗教師課堂遇鼠的驚險事件。1名女教師在上課期間，突遭1隻長約7至8厘米的老鼠鑽入其闊腳褲管，並沿腿部迅速爬至腰間。為免受驚尖叫引發課室混亂，導致學生走避時推撞受傷，該名女教師強忍恐懼，隔著褲子緊緊抓住老鼠並照常完成整節課，直至下課才獨自前往洗手間處理，全程未讓學生察覺異樣，惟女教師下班獨自駕車回家時才崩潰痛哭。



上海1名女教師在上課期間，突遭1隻長約7至8厘米的老鼠鑽入其闊腳褲管並一路爬至腰間。（網上影片截圖）

學生提醒未察覺 為免課室混亂強裝鎮定

據內地媒體《海報新聞》報道，事發時曾有學生在課堂上提醒老師看見老鼠，該名女教師起初以為學生看錯，未有理會並繼續講課。豈料沒過多久，她便感覺有異物順著腿部迅速往上爬，伸手一抓時，老鼠已竄至接近腰部位置。

上海1名女教師在上課期間，突遭1隻長約7至8厘米的老鼠鑽入其闊腳褲管並一路爬至腰間。（網上影片截圖）

她感覺到有異物順著腿部迅速往上爬，伸手一抓時，老鼠已竄至接近腰部位置。（網上影片截圖）

該名教師事後憶述，當時若本能尖叫或驚慌失措，課室秩序必然大亂，學生在慌忙躲閃過程中極易發生碰撞推擠受傷。權衡之下，她決定按兵不動，一邊隔著褲子牢牢捏住老鼠，一邊維持正常語氣繼續講課及解答學生提問，台下學生全程未有察覺異樣。

該名教師事後憶述，當時若本能尖叫或驚慌失措，課室秩序必然大亂，學生在慌忙躲閃過程中極易發生碰撞推擠受傷。（網上影片截圖）

下課衝入洗手間處理 下班駕車痛哭一路

直至下課鈴響後，女教師快步走進洗手間，情緒頓時失控。她坦言當時一度想哭，且面臨兩難抉擇：「既怕用力過猛把老鼠捏破出血，又怕力度不夠讓牠掙脫在身上亂跑。」反覆考量後，她隔著布料用力捏了數下，確認老鼠不再動彈，隨即拉開褲腳對準蹲廁將老鼠倒出，並立即沖水。其間她僅快速掃了一眼，確認是1隻長約7至8厘米的小老鼠便閉上眼睛。

直至下課鈴響後，女教師快步走進洗手間，情緒頓時失控。（網上影片截圖）

該名女老師坦言當時一度想哭，且面臨兩難抉擇：「既怕用力過猛把老鼠捏破出血，又怕力度不夠讓牠掙脫在身上亂跑。」（網上影片截圖）

處理妥當後，她迅速整理衣物並穩住神情重返課室繼續上課，全班學生始終無人知情。直到當天放學後獨自駕車回家時，情緒才徹底爆發。（網上影片截圖）

處理妥當後，她迅速整理衣物並穩住神情重返課室繼續上課，全班學生始終無人知情。直到當天放學後獨自駕車回家時，情緒才徹底爆發，沿途痛哭不止，返抵家中後才向家人傾訴經歷。

事件在內地網絡引發熱議，不少網民對該名教師的冷靜與責任心表示敬佩與心疼，認為她把學生安全置於首位；但亦有網民表示，校方應加強校園環境衛生及防鼠消殺工作，避免師生再遇同類驚險場面。

（《海報新聞》）