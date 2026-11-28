湖北武漢日前發生1宗離譜的「霸王果」搶摘事件。逾50名男女趁園主外出，向獨自看園的71歲老翁訛稱獲「小李」介紹入園，隨後更組成「人牆」圍住老翁交談，掩護同夥未稱重付款便分批帶走數百斤蜜柑。最終僅1人離去時留下1張10元人民幣（約11.7港元）鈔票。園主事後查無「小李」此人遂報警處理，惟當地警方以「沒有違法事實」為由終止調查。園主不滿結果，入稟東西湖區人民法院，要求撤銷警方此前的決定並重新調查。



逾50名男女趁園主外出，向獨自看園的71歲老翁訛稱獲「小李」介紹入園，事後分批帶走數百斤蜜柑。（微博圖片）

假借「小李結帳」 騙過七旬老翁

據《津雲新聞》報道，事發於11月14日上午約9時半，地點為武漢市東西湖區柏泉街道的「小寶花園農場」。當日下雨，人流稀少，園主石先生剛好外出，果園由其71歲父親獨自看管。果園門口設有價目牌，列明入園免費品嘗，帶走則每斤收費2元人民幣（約2.35港元）。然而，該批50多名遊客抵園後，向石父聲稱由「小李」介紹而來，並稱每人限摘5斤，5斤以內由「小李」統一結帳，超出部分自行負擔。石父信以為真，未有阻攔。

事發於武漢市東西湖區柏泉街道的「小寶花園農場」。（微博圖片）

閉路電視揭早知「摘錯了」 人牆掩護分批離場

閉路電視畫面顯示，當日上午約9時43分，人群中已有人明確表示「摘錯了，摘錯了」，期間亦有人追問如何付款，甚至有人提議「叫老闆多送兩斤」。約1分鐘後，部分人圍着石父攀談，其餘人則手提蜜柑陸續離開，全程未經磅重或付款。石先生透露，僅得1名摘了10斤蜜柑的人士臨走時留下10元人民幣，並聲稱餘下10元人民幣由「小李」支付。園主事後估計被帶走的蜜柑達數百斤，但確切數量仍待進一步鑑定。

該批50多名遊客抵園後，向石父聲稱由「小李」介紹而來，並稱每人限摘5斤，5斤以內由「小李」統一結帳，超出部分自行負擔。（微博圖片）

該批遊客在採摘蜜柑。（微博圖片）

約1分鐘後，部分人圍着石父攀談，其餘人則手提蜜柑陸續離開，全程未經磅重或付款。（微博圖片）

當日上午10時半石先生返回果園，父親向他告知此事，還叮囑他多謝「小李」幫襯。惟當日並無摘果團預約，石先生向身邊友人及預約顧客查詢，都找不到所謂的「小李」，懷疑上當受騙，於中午報警求助。當晚警方來電稱已尋獲涉事遊客，對方願意和解，並指對方接獲警方電話後才得知「摘錯」。石先生認為說法與閉路電視畫面不符，拒絕和解。至11月18日，石父在派出所收到《終止案件調查決定書》，指「橘子被盜案」沒有違法事實發生。

至11月18日，石父在派出所收到《終止案件調查決定書》，指「橘子被盜案」沒有違法事實發生。（微博圖片）

園主入稟法院促重查 網民斥：明知故犯

11月25日，石先生向東西湖區人民法院遞交行政起訴狀，要求撤銷警方此前的決定，並重新全面調查此事、取證及定性。他強調，自己的訴求「不是要對方賠多少錢，而是先要查清整件事的來龍去脈」。他又慨嘆，園內果樹，是一家人夏日頂住逾40度高溫，連日抽水抗旱才保住。江蘇布政律師事務所律師王鵬飛分析，事件於民事層面或構成違約；治安相關層面則視乎這批遊客摘果時是否存在非法佔有意圖，關鍵在於「小李」的身分及其召集眾人的方式。

事件在網上惹起公憤，網民紛紛留言炮轟：

「發現摘錯了，賠錢啊，知道摘錯了還拿走！」



「這不就是偷！明知故犯，必須嚴懲！」



「種植戶管理果園都很辛苦的，這些人太無賴！」

