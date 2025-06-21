竹鼠闖果園偷吃柑橘！夫婦捉住燒烤爽吃後染肺炎　醫揭感染這種菌

野味勿亂吃！內地1對經營果園的夫婦近日離奇咳嗽兼呼吸費力，求醫後確診肺炎，經檢查發現是感染「馬爾尼菲籃狀菌」出事。醫生問診後揭發染病源頭，原來夫婦的果園近日被野生竹鼠深夜入侵偷吃柑橘，他們一氣下將竹鼠捉起來燒烤吃掉，懷疑因此感染惡菌，幸好經治療後已無大礙。網民感嘆民眾總是亂吃野味，結果感染惡菌而後果嚴重。



醫生經支氣管鏡檢查，發現該對夫婦是感染了「馬爾尼菲籃狀菌」導致肺炎。（微博影片截圖）

染馬爾尼菲籃狀菌變肺炎

內媒報道，浙江省泰順縣1對農戶夫婦發現有竹鼠偷偷入果園偷吃柑橘，他們決定捉這群「鼠輩」煮來吃泄憤，結果吃後出事。50歲的女農戶率先出現咳嗽有痰和呼吸費力的情況，她到蒼南縣人民醫院檢查，胸部CT 掃描（電腦斷層掃描）發現是「兩肺多發性病變」，因感染肺炎要即時住院。

醫生觀察後發現女農戶未有發燒，再經支氣管鏡檢查，發現她是感染「馬爾尼菲籃狀菌」才導致肺炎。女農戶住院後，其丈夫亦同樣出現肺炎徵狀，要入院治療。

農戶指果園最近有竹鼠偷吃作物，便捉起來燒烤吃掉。（微博影片截圖）

農戶指果園最近有竹鼠偷吃作物，便捉起來燒烤吃掉。（微博影片截圖）

農戶指果園最近有竹鼠偷吃作物，便捉起來燒烤吃掉。（微博影片截圖）

捉野生竹鼠燒烤吃掉出事

該院呼吸與危重症醫學科副主任醫師張霖指，過往曾有接觸竹鼠後感染馬爾尼菲籃狀菌的病例，問診後才發現，該對農戶擁有柑橘園，病發前半個月他們發現竹鼠深夜潛入偷吃柑橘，於是將這些竹鼠捉來燒烤吃掉，醫生推斷是經這途徑感染惡菌。經治療後，夫婦的肺部病灶已消失，可以出院休養。

網民批評民眾冒險食用野味，「夫妻因吃野生竹鼠感染肺炎」、「啥都吃只會害了你自己」、「這麼多年了，吃野味染病，就不長記性」。

（綜合）