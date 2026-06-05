直播帶貨造假！身處果園女主播話「開冷氣」穿幫　揭4大電商套路

身處戶外果園推銷水果，竟下一秒說去開冷氣，這麼荒誕？內地1名售賣水果的網絡主播日前在直播帶貨時，鬧出一場令人啼笑皆非的荒謬紕漏，她原本置身於大片果園的背景之中，卻隨口吐出一句「天氣好熱，我去開個冷氣」，話音剛落才驚覺自己說錯話，連自己也忍不住尷尬大笑，不僅一語戳破綠幕去背偽造原產地的騙局，更揭示了目前內地電商行業利用虛擬背景打造「源頭直採」虛假人設的亂象。



此類虛假直播不僅欺騙消費者，還會消耗大眾對農產品產地直播的整體信任，相關電商監管法規已開始明文約束該類虛假宣傳行為，多方都呼籲消費者提高辨別能力，主動維護自身消費權益。



網絡主播原本置身於大片果園的背景之中，卻隨口吐出一句「天氣好熱，我去開個空調（冷氣）」，話音剛落才驚覺自己說錯話，連自己也忍不住尷尬大笑。（網上影片截圖）

無心之言暴露造假 網民調侃：這是反向帶貨

綜合內地媒體報道，事件發生於5月25日1場位於河北保定的電商直播中，當時，該名女主播手上正拿着推銷的水果，背景則是結滿果實的戶外果園，營造出主播親身在農產品產地現摘現賣氛圍，豈料直播途中，主播因感到悶熱，下意識脫口而出表示要暫停直播去打開冷氣。

這句無心之言與背景中的戶外果園產生強烈衝突，主播坐回位置後才反應過來自己暴露了造假事實，當場掩嘴失笑。

直播片段隨即在網上瘋傳並引發熱議，大批網民調侃這屬於「反向帶貨」，並強烈質疑其水果真實產地。隨着事情持續發酵，涉事直播間已被平台下令停播整改。

網絡主播帶貨時感到悶熱，脫口而出表示要暫停直播去打開冷氣。（網上影片截圖）

主播坐回位置後才反應過來自己暴露了造假事實，當場掩嘴失笑。（網上影片截圖）

主播坐回位置後才反應過來自己暴露了造假事實，當場掩嘴失笑。（網上影片截圖）

綠幕去背成本低被濫用 四大主流「原產地造假」套路曝光

報道引述業內人士透露，這類「產地造假」技術門檻極低，主播只需一塊綠色幕布（綠幕），搭配手機直播軟件自帶的實時去背功能，即可一鍵更換成任何戶外果園或農田的實景畫面，由於綠幕及AI虛擬直播的投入成本極低、不受天氣約束，還能實現多個帳號同步全天候開播，盈利效率極高，因而被大量無良商家濫用。

結合行業相關調查，目前農產品原產地直播主要存在以下四類主流造假套路：

1.綠幕室內去背直播：主播在室內開冷氣，依靠軟件虛擬戶外田園背景，背景靜止、人體邊緣有綠邊殘影等漏洞明顯。

2.道具重複演戲：反覆搬運同一箱農貨、手拿貨品來回互換，假裝打包發貨，營造訂單爆單假象。

3.短期租用地塊擺拍：臨時租用真果園直播，實際發貨卻用外地廉價農產品。

4.偽造場景與悲情人設：人為改造農作物造假豐收，編造農貨滯銷故事賣慘，還有商家使用AI虛擬主播全天帶貨。

業內人士透露主播只需通過一塊綠色幕布（綠幕），搭配手機直播軟件自帶的實時去背功能就能實現戶外直播帶貨（網上影片截圖）

業內人士透露主播只需通過一塊綠色幕布（綠幕），搭配手機直播軟件自帶的實時去背功能就能實現戶外直播帶貨（網上影片截圖）

消費者自保維權建議

面對層出不窮的直播造假行為，消費者在觀看農產品直播時，應仔細觀察畫面細節，如背景是否有風吹動、樹葉是否靜止、光影是否自然以辨別布景真偽，若懷疑商家存在虛假宣傳，應及時錄影存證，並截圖留存商品詳情頁面，將相關證據整理好後，可直接向電商平台舉報投訴，以保障自身消費權益。