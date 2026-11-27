大陸浙江杭州一名楊姓男子去年4月花700萬元人民幣買房，家住701室，家中還有一名8歲、就讀小學二年級的孩子。沒想到近日他用手機搜尋住家附近WiFi時，氣憤發現一個無線網路名稱寫著「701小孩替人擋災」，懷疑是樓下鄰居因過去的噪音糾紛所為。



名稱寫701小孩替人擋災

據《大皖新聞》報導，日前楊先生妻子買了一台新電腦，他準備連接家中WiFi時，意外發現附近出現這個名稱，「就是對我們小孩的一個類似於詛咒」，一家人看到後相當氣憤。記者到現場以手機搜尋，也確實找到名為「701小孩替人擋災」的無線網路。

楊先生懷疑，這可能與樓下601室鄰居先前發生的噪音糾紛有關。今年夏天，親戚家兩名小男孩到家中作客，玩耍時難免產生聲響，事後樓下鄰居曾上門反映噪音問題，楊先生一家也當場道歉，原以為事情已經告一段落，沒想到雙方隔閡似乎仍未消除。

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住戶怒報警求查真相

為了解WiFi來源，記者也在現場進行測試。楊先生家中搜尋到該WiFi時，訊號只有一格；記者走到樓上801室門口時，則完全搜尋不到；但來到樓下601室門口，訊號卻顯示滿格，讓楊先生更加懷疑WiFi可能來自601室。

發現這項情況後，楊先生曾主動前往601室，希望與鄰居當面溝通，但連續兩次敲門都沒有人應門。他之後請物業協助聯繫，也未能找到對方，隨後報警並向社區反映情況。物業工作人員表示，已經多次致電並留言，但始終無法聯繫上這名業主。社區工作人員則表示，目前已注意到這起鄰里糾紛，並已介入調查。

楊先生表示，如果確實是噪音問題造成鄰居困擾，他們願意積極改善並好好協商，但他認為，「大人之間的矛盾，不該遷怒、詛咒孩子」，任何父母都難以接受這樣的行為。

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