自家別墅地下室傳出惡臭及奇怪叫聲　竟是鄰居擅闖偷養數十隻雞鴨

常年空置、大門緊鎖的自建別墅，地下室卻傳出異味和雞叫聲。這是福建南安梅山鎮的陳先生在冬至回鄉時遇到的匪夷所思的一幕。當他循着聲音和異味走進地下室，眼前的場景讓他目瞪口呆。



近日，福建泉州的陳先生反映，他耗資500多萬元（人民幣，下同）建造的別墅在閒置期間，被隔壁鄰居擅自闖入佔用，地下室被改造成雞鴨舍。即便陳先生發現後報警，對方仍多次潛入別墅轉移物品。

回老家祭祖 推開別墅大門後被眼前景象震驚：

12月29日，陳先生告訴記者，這棟別墅於2000年左右建成，總投入高達500多萬元。此前，他與家人曾在此居住數年，後長期空置，所有門窗均已上鎖。

今年冬至，陳先生回老家祭祖，推開別墅大門後被眼前景象震驚。陳先生稱：

（一進門就有）一股很濃烈的那種雞屎、雞糞，各種亂七八糟的味道，非常難以接受。就覺得很奇怪，因為家裏我們也沒養雞鴨，然後怎麼室內有那種雞叫的回聲。

陳先生對眼前的景象非常意外：「非常震驚，你想像一下，你的家裏室內被人家搭蓋了好幾個雞舍，裏面養了幾十隻雞，亂七八糟的，簡直是目瞪口呆，非常非常臭，到處都有老鼠的腳印。」

陳先生隨即下樓查看，發現原本整潔的地下室被搭建了三四個雞舍，飼養着四五十隻雞鴨。現場堆滿雜物、一片狼藉，牆壁和地面佈滿雞糞、污漬及飼料殘留。震驚之餘，陳先生當即向當地警方報案。陳先生表示，對方在警方立案後仍三番五次私闖別墅，這讓他十分氣憤。

此外，陳先生透露，這並非他首次遭遇此類情況。大約兩年前，他家在同村的一處閒置廠房也曾被人破鎖侵入，用於養殖雞鴨鵝，現場被搞得烏煙瘴氣，他多次投訴後均不了了之。

陳先生稱，因長期養殖家禽，地下室裝修嚴重損毀，整棟房屋異味濃烈、衛生狀況極差，目前別墅已無法居住。陳先生告訴記者，經警方調查，非法佔房養殖家禽的正是他家隔壁的鄰居。此前，該鄰居曾通過中間人向他致歉，但陳先生認為對方態度並不誠懇。

陳先生明確表示：

這不僅是財產損失的問題，更是對我們家祖宅的極不尊重。

目前陳先生已經報警求助，警方也正在調查中。律師表示，對方的行為可能涉嫌非法侵入他人住宅。

