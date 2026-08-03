女學生晨起屋門竟卡死　門縫驚見走廊「睡滿半裸醉漢」遍地嘔吐物

俗話說「千金買房，萬金買鄰」，鄰居之間的互動與相處，往往直接決定了生活品質。日本一名20多歲的女研究生上條美月（假名），近日便分享了自己一人在外租屋時，遭遇惡鄰居的驚悚經歷。某天早晨7點半，她準備出門前往大學進行重要實驗，沒想到旋開門鎖後，大門卻無論如何都無法推開，讓她非常納悶。



據日媒「日刊SPA」報導，感到狐疑的美月貼近縫隙查看，眼前的畫面瞬間讓她背脊發涼。狹窄的公共走廊上，竟倒著數名爛醉如泥的男子，彼此重疊癱睡在地，其中一人更死死靠著她的門，這才導致大門卡死，害得她受困房內。

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事實上，這場荒謬的鬧劇早在前一晚就已拉開序幕。美月當時租住的公寓每層樓僅有三戶，對面住著一名玩樂團的20多歲男子，經常邀請朋友到家裡聚會。事件前一晚，對面竟聚集了多達15人，甚至佔用公共走廊開起狂歡派對，期間不僅大聲歌唱吼叫，醉醺醺的人群還不斷撞擊美月的門，嚇得她只能縮在房間裡打電話報警。

雖然警方到場處理後一度恢復平靜，但對面在深夜3點又再次大聲狂歡，直到清晨6點才安靜下來。美月本以為這群人終於散去，怎料他們並非回家，而是直接集體醉倒在走廊上。從門縫中除了能看到滿地倒臥的人影，還傳來陣陣刺鼻的酒味與嘔吐物酸臭味，甚至還有男子只穿著內褲半裸躺著。

害怕遭到報復的美月完全不敢開門叫醒他們，只能再次鎖緊大門二度報警，並緊急向大學請假。直到警察趕到將這群泥醉男子叫醒趕走，美月才得以出門，但走廊上已滿是垃圾、空罐與嘔吐物，景象極其狼籍。事後該名鄰居因多次遭到投訴與警方介入，最終被管理公司強制要求搬離，但這場噩夢依然在美月心中留下了難以磨滅的陰影。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】