浙江杭州日前發生1宗網約車乘車糾紛。1名司機接載一家數口期間，同行孩童突然在後座排尿，尿液更滲透座椅海綿，導致車輛需停工清洗。令司機氣憤的是，涉事家長全程只顧為孩子更換尿片，連1句「不好意思」亦未提及，事後更拒絕支付全額清潔及停工費用。雙方經警方調解無果，司機決定入稟法院追討，直言「一分錢不要也可以」，只求家長一個負責任的態度。



在行車過程中，車上的孩子突然尿在車廂後座，同行的家長見狀，只顧著在後座為孩子更換尿片，全程保持沉默，連1句「不好意思」也未曾說出口。（AI生成圖片）

孩子後座突排尿 家長全程沉默換尿片

據內地媒體《1818黃金眼》報道，涉事網約車司機李師傅於8月1日，透過網約車平台接載一家人，該程實收車資為31.93人民幣（約37.53港元）。在行車過程中，車上的孩子突然尿在車廂後座，同行的家長見狀，只顧著在後座為孩子更換尿片，全程保持沉默，連1句「不好意思」也未曾說出口。李師傅隨即在車內提醒：

等一下，愣著幹什麼，趕緊擦啊！ 李師傅

李師傅事後受訪時解釋，由於孩子的尿液已滲入座椅內部的海綿，並非簡單擦拭便可清理，必須進行深層清洗、消毒及徹底晾乾，其間車輛無法載客，直接造成停工損失。（AI生成圖片）

尿液滲透座椅海綿 司機索償900元遭拒

車輛抵達目的地後，李師傅隨即與乘客商討清潔費用，直言：

尿我車上要處理一下，你給我一些洗車費吧。 李師傅

惟雙方未能就賠償金額達成共識，乘客亦未有即時轉帳。李師傅遂報警求助，警員到場調解後雙方仍未能和解，警方建議雙方循法律途徑解決。

李師傅事後受訪時解釋，由於孩子的尿液已滲入座椅內部的海綿，並非簡單擦拭便可清理乾淨。（AI生成圖片）

李師傅事後受訪時解釋，由於孩子的尿液已滲入座椅內部的海綿，並非簡單擦拭便可清理乾淨，必須進行深層清洗、消毒及徹底晾乾，其間車輛無法載客，直接造成停工損失。根據他提供的電子發票，後排座椅及車廂內飾清洗消毒合共花費500元人民幣（約587港元）。李師傅表示：

反正現在一天也就跑個400多塊錢（約470港元），我主張就是總共賠900元（約1,058港元），他們同意賠300元（約353港元）。 李師傅

司機批家長欠缺擔當：一分錢不要也可以

李師傅坦言最令他氣憤的是家長的處事態度。他認為家長理應為孩子的行為負責，但對方全程欠缺1句道歉，令他難以接受：

小孩子做錯的事情，大人要承擔的，一分錢我不要也可以，從頭到尾都沒有說一句不好意思的話，這個是我很惱火的。 李師傅

目前，李師傅已經取得法院的《送達地址確認書》，準備循法律途徑索償。涉事網約車平台客戶服務部回應稱，工作人員曾嘗試聯絡該名乘客，但電話一直未能接通。

（《1818黃金眼》）