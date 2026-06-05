有片！內地外賣員升降機內極速大便　單手脫褲40秒完事　屋苑報警

湖南常德有屋苑發生1宗駭人聽聞的外賣員「隨地大便」事件！涉事外賣小哥進升降機後，竟一手提外賣，一手脫褲子在電梯內大便，整個過程大約持續40秒，隨後他若無其事般走出升降機繼續送餐，過程被觀看閉路電視的業主發現。內媒指涉事屋苑已經報警，也對涉事電梯進行了清洗和消毒，並承諾以後會加強保安巡邏。事情上傳到社交平台後引起網民熱烈討論，有人表示「叫外賣那個人最慘」。



湖南常德一屋苑發生駭人聽聞的隨地大小便事件。（網上影片截圖）

外賣小哥進電梯後，竟一手提外賣，一手脫褲子在電梯裡大便。（網上影片截圖）

外賣員在升降機內一手拿外賣 一手脫褲排便

據《中國新聞周刊》了解，有網民在社交平台上傳閉路電視影片，畫面顯示事發於6月1日下午2時許，1名外賣員一手拿著外賣，一手脫下褲子，直接蹲在狹窄且密閉的升降機內排便，整個過程大約持續40秒，直至電梯到達33樓，外賣員才不慌不忙提起褲子走出電梯。

事發後，業主群內「炸開了鍋」，物業保安及清潔人員在事後即時對電梯進行了徹底的清理和全面消毒。（網上圖片）

涉事電梯已消毒 物業向警方報警

據悉，事件發生在湖南常德保利時代屋苑，有業主查看公共閉路電視時發現。事後業主群組「炸開了鍋」。物業保安及清潔人員隨即對升降機進行徹底清潔和消毒，並承諾會加強對進出屋苑外賣人員的檢查，並增加保安的日常巡邏力度，防止類似事件再次發生。

6月3日，物業職員表示，目前已經向當地警方報警，有結果會在第一時間在業主群通報；常德市公安柳葉湖分局柳葉湖派出所職員回應，該案目前仍在處理當中。

整個過程大約持續40秒，外賣員若無其事般走出升降機繼續送餐。（網上影片截圖）

網民：叫外賣那個人最慘

事情曝光後隨即引起網民熱烈討論，不少人表示「啊？對著閉路電視也能拉出來」、「看完不想叫外賣了」、「這世界什麼人都有」、「震驚他排便的速度」、「叫外賣那個人最慘」，也有人替外賣員著想「肯定是肚子不舒服，一時間找不到廁所，又著急送外賣」、「人有三急，可能實在憋不住了」、「也挺難的，他們沒有固定廁所，上廁所都不方便」。