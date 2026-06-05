有片！內地外賣員升降機內極速大便 單手脫褲40秒完事 屋苑報警
撰文：艾曼達
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湖南常德有屋苑發生1宗駭人聽聞的外賣員「隨地大便」事件！涉事外賣小哥進升降機後，竟一手提外賣，一手脫褲子在電梯內大便，整個過程大約持續40秒，隨後他若無其事般走出升降機繼續送餐，過程被觀看閉路電視的業主發現。內媒指涉事屋苑已經報警，也對涉事電梯進行了清洗和消毒，並承諾以後會加強保安巡邏。事情上傳到社交平台後引起網民熱烈討論，有人表示「叫外賣那個人最慘」。
外賣員在升降機內一手拿外賣 一手脫褲排便
據《中國新聞周刊》了解，有網民在社交平台上傳閉路電視影片，畫面顯示事發於6月1日下午2時許，1名外賣員一手拿著外賣，一手脫下褲子，直接蹲在狹窄且密閉的升降機內排便，整個過程大約持續40秒，直至電梯到達33樓，外賣員才不慌不忙提起褲子走出電梯。
涉事電梯已消毒 物業向警方報警
據悉，事件發生在湖南常德保利時代屋苑，有業主查看公共閉路電視時發現。事後業主群組「炸開了鍋」。物業保安及清潔人員隨即對升降機進行徹底清潔和消毒，並承諾會加強對進出屋苑外賣人員的檢查，並增加保安的日常巡邏力度，防止類似事件再次發生。
6月3日，物業職員表示，目前已經向當地警方報警，有結果會在第一時間在業主群通報；常德市公安柳葉湖分局柳葉湖派出所職員回應，該案目前仍在處理當中。
網民：叫外賣那個人最慘
事情曝光後隨即引起網民熱烈討論，不少人表示「啊？對著閉路電視也能拉出來」、「看完不想叫外賣了」、「這世界什麼人都有」、「震驚他排便的速度」、「叫外賣那個人最慘」，也有人替外賣員著想「肯定是肚子不舒服，一時間找不到廁所，又著急送外賣」、「人有三急，可能實在憋不住了」、「也挺難的，他們沒有固定廁所，上廁所都不方便」。
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