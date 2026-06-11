女子銅鑼灣髮型屋門外小便　樓梯遺大灘尿液　CCTV錄10秒極速過程

明明在商場內也不找廁所，直接隨地小便？銅鑼灣廣場一期1間髮型屋於網上發布閉路電視影片，公審1名女子在店門口樓梯位置小便，其間有名男子在旁把風，該女子動作行雲流水，10秒完成蹲下小便及轉身離開，遺下一大灘小便在樓梯。



網民批評，「離晒譜！咁都做得出」、「問人洗手間都咁難？定要着尿片」、「尿都唔抹走，踩住啲尿嚟行」，又表示「佢無着底褲？」、「抹都唔使抹，一起身啲尿實直接流落大髀滴落對鞋度」。



銅鑼灣廣場一期1間髮型屋於網上發布閉路電視影片，公審1名女子在店門口樓梯位置小便。（Threads@my.ude.salon.de.beaute）

該髮型屋負責人於Threads發布影片，1名穿紅色上衣的女子蹲在店門口樓梯位置，有名男子在旁徘徊把風，7秒後女子起身與男子轉身離開，見到樓梯明顯有一大灘液體。

女子髮型屋店門外小便 樓梯遺大灘尿液

負責人指出，「我哋本身係以為有人倒瀉嘢飲，但係覺得唔對路睇閉路先發現」。

1名穿紅色上衣的女子蹲在店門口樓梯位置，有名男子在旁徘徊把風。（Threads@my.ude.salon.de.beaute）

7秒後女子起身與男子轉身離開，見到樓梯明顯有一大灘液體。（Threads@my.ude.salon.de.beaute）

網民：香港商場廁所多，點會通街屙

網民批評，「究竟幾冇文化、冇衛生常識嘅生蕃先會做啲咁嘅行為」、「真係行到邊屙到邊」、「其實香港商場又多，廁所又多，點會通街屙，難以想像」。

有網民認出該女子，表示「將軍澳好出名嘅尿小姐，佢係真係可以隨時隨地話屙就屙，有期佢喺將軍澳group好出名，好多人影到佢染住頭髮又敷mask條裙又濕晒搭地鐵」。

女子與男子轉身離開。（Threads@my.ude.salon.de.beaute）

見到樓梯明顯有一大灘液體。（Threads@my.ude.salon.de.beaute）

在公眾地方便溺有什麼刑罰？

根據香港法例第132BK章《公眾潔淨及防止妨擾規例》第8條，任何人不得在任何街道、公眾地方或公眾看得見的地方；或建築物的任何公用部份，而該公用部份並非洗手間或水廁的地方大小便。任何正在照顧或看管1名12歲以下兒童的人，不得在沒有合理因由下，准許該兒童在上述同樣地方大小便。

任何人違反第8條規例，即屬犯罪，首次定罪，可處第2級罰款（5,000港元）；及如屬第二次或其後再度定罪，可處第3級罰款（1萬港元）。

（Threads@my.ude.salon.de.beaute）

睇多啲：銅鑼灣站家長帶男童暗角位小便

請勿隨處便溺！有港鐵乘客於網上發文公審，有家長帶男童於港鐵銅鑼灣站暗角位小便，同行女子發現被偷拍後，更立即衝上前用手遮擋鏡頭及要求刪除影片，斥責她「very rude（非常無禮）」，稱男童是小便在杯中。



網民紛紛批評，「佢就真係very rude啦」、「地鐵站有廁所㗎，藏響角落頭度屙，整到個站臭晒」、「先唔講佢露械、違規、核突，屙尿係會飛濺，勁唔衛生，我又唔信佢哋兩個咁樣屙完會走去洗手囉」、「點解無意識去計劃行程？帶小孩出門有冇時刻關注自己小孩要去洗手間的問題？唔係度度都可以咁㗎，好討厭」。



更多詳情請看：銅鑼灣站家長帶男童暗角位小便 乘客拍片遭擋鏡頭斥：very rude

有港鐵乘客於網上發文公審，有家長帶男童於港鐵銅鑼灣站暗角位小便。（Threads@wooo_yinggg）