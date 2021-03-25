新疆棉花｜陳奕迅中止與adidas合作　網民揭遭抵制品牌波鞋仍熱賣

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-03-25 21:36

【新疆棉花／H&M／陳奕迅／adidas】多個國際知名服裝品牌，包括H&M、adidas、Nike、New Balance等，被內媒批評曾發表抵制新疆棉花的聲明，觸發內地網民抵制潮，內地藝人紛紛轉貼人民日報「#我支持新疆棉花#」的貼圖以示表態，多位與相關品牌有合作的名星藝人亦紛紛發聲明割席，其中陳奕迅宣布即日終止與adidas的一切合作。 雖然內地網民對抵制相關品牌的言論炒得沸沸揚揚，但有微博主稱，發現內地知名網購App「得物」的Nike球鞋「交易量只增不減」，許多人旋即批評有些買家只知道口裏狙擊明星，用鈔票投票時卻崇洋媚外，「這就是抵制嗎，口中的抵制吧？」，揶揄「昨天搞的好像明星不解約就是叛國了」，反替藝人們感不值。

陳奕迅亦於微博發聲明終止與adidas品牌的一切合作。（微博截圖）

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H&M拒用新疆棉花風波觸發多個國除品牌被內地網民,抵制，高呼要集體轉用李寧牌等國貨，先後有多位明星宣布中止與部分被抵制的品牌合作。陳奕迅今日亦在微博發表聲明，簡潔指「我司與我司藝人陳奕迅先生堅決抵制任何污名化中國的行為，即日起終止與adidas品牌的一切合作」。聲明一出引起內地網民興奮哄動，半小時已有逾4000個留言力撐，「這是全球+終身代言人」、「國家大於一切，永遠支持」。

有內地微博主發現，雖然網民聲言抵制，但被網民點名的品牌交易量只增不減。（微博截圖）

惟內地微博主「伊麗莎白骨精啊」發現，抵制事件發生後，雖然內地網民口裏說不再買Nike、adidas及AJ等品牌，但卻內地網購APP「得物」的數據顯示，「耐克（Nike）賣的超級凶，交易量只增不減，每分鐘都有人刷新交易界面」，從其截圖所見，Nike球鞋的交易每分鐘都沒有停過。

帖文引起熱議，許多人大罵有些買家只將抵制掛在口邊，實際上還是不停買，一起替宣布「割蓆」的明星感不值，「就嘴上罵明星了，現實生活中搶的比誰都快」，質疑不少網民湧向藝人微博要求抵制，屬雙重標準。

內地網民點睇：

香港網民就笑言，現在內地民眾紛紛買球鞋，可能是擔心將來「冇得買」，而且球鞋會升值，「人哋炒鞋，好似大家炒股票咁」，甚至有人指大家都誤解了買鞋者的動機，「人哋買黎燒啫」。

香港網民點睇：