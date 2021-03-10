網民呻新冠疫苗被醜化憂累及內地　有人反駁：講緊人命，存疑合理

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-03-10 11:40

【新冠肺炎疫苗接種計劃／科興／復星BioNTech復必泰】新冠肺炎疫苗已經開始接種，有網民批評因為網絡和傳媒誇大嚇人，令接種速度變慢，擔心未來如果全球多國已經完成接種而香港仍未追上進度，將令「大量冇打針嘅人死亡」。不過亦有人留言反駁，指注射疫苗最後影響的始終都是自己，「對疫苗存疑係好合理」，所以只能自己決定。

第四任特首林鄭月娥於2月22日接種科興疫苗，為本港「第一針」。 (資料圖片／李澤彤攝）

林鄭月娥接種疫苗後，在前方接過「針卡」；其他「三司十二局」官員隨後亦都接種▼ ▼ ▼

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樓主在香港討論區上以「就嚟全世界打晒疫苗得香港人被報紙嚇到停滯」為題發文，指由於「香港啲網民、報紙特別麻煩，係咁誇大嚇人，又話做白老鼠又盛，又互踩啲疫苗，而家搞到個個都觀望」。

他指內地、澳門甚至是英國的接種速度都理想，「係得香港啲人，政府做乜都投訴，放大嚇人醜化疫苗，自己專家上身話隻疫苗不適合某年齡人士接種又盛，又話政府接種中心有問題嚇人，仲出Post叫暫停隻疫苗」。最後樓主認為，如果未來其他國家完成疫苗注射可以通關來港，「香港大部份（人）未打就爆（疫），大量冇打針嘅人死亡，到時有可能累及內地」。

3月6日，袁國勇教授為自己注射BioNTech疫苗▼ ▼ ▼

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帖文引來網民熱烈討論，意見亦可以分成兩派，其中一派就認為新冠肺炎疫苗是新事物，存疑十分合理，注射與否亦應交由個人決定，另一派就認為政府應該加速為市民接種疫苗兼釋除疑慮。【點擊下圖放大即睇網民留言▼ ▼ ▼】

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新冠疫苗接種Q&A｜5類人不宜打 科興、復必泰副作用、保護率必看

疫苗接種計劃9大須知▼▼▼

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29間疫苗接種中心位置如下▼▼▼

5類人不宜接種新冠肺炎疫苗▼▼▼

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3款新冠肺炎疫苗副作用＋賠償範圍及金額▼▼▼

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15類異常反應如下，但申請賠償仍要符合3個條件▼▼▼

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同場加映：年老爸爸堅持接種新冠疫苗令全家鬧交 聞死亡個案勁驚：我唔得啦【點擊下圖放大即睇內容▼ ▼ ▼】

年老爸爸堅持接種新冠疫苗令全家鬧交 聞死亡個案勁驚：我唔得啦

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