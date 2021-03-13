內地裸男浸泡菜池人手醃製　韓國網民擔心會進口　中國海關咁回應

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-03-13 18:00

在韓國，家家戶戶的雪櫃中都會有泡菜，餐廳也大多會附贈泡菜作為前菜。最近韓國網上瘋傳數段「中國式醃泡菜」的影片，片中可見1名半裸大叔浸泡大白菜池中，將菜拋至挖泥車上，畫面嚇怕大批韓國網民，憂慮相關泡菜會進口韓國。爭議愈演愈烈，中國海關日前向韓國駐華大使館表示，片中的白菜並非出口泡菜，而是用於中國料理的材料。

韓國網上討論區最近瘋傳多段聲稱是「中國式醃泡菜」的影片，引來當地人擔憂餐廳進口相關泡菜。（網上圖片）

綜合韓媒報道，韓國社交平台和討論區日前瘋傳數段醃製泡菜的影片，其中有片段顯示某處大白菜池，1名半裸男子泡在異常混濁的水池，將疑似醃好的白菜拋到挖泥車吊臂中，過程極不衛生。另有影片顯示農工在處理紅辣椒時，大批老鼠從辣椒堆中湧出及亂竄。

影片隨即引來韓國網民關注，並在網上瘋狂被轉載，聲稱相關白菜會出口到韓國等地，讓不少人憂慮當地餐廳從相關中國工場進口泡菜，紛紛發帖留言，「就算價錢再便宜，也不要吃中國製造的泡菜」、「我要吐了」、「不敢再去有中國泡菜的餐廳了，太可怕了」、「是給豬吃的嗎？」、「問題是有人食用，無論那此是出口還是國內使用」。

惟半裸男子的影片其實早在去年6月，便在內地網上流傳。（網上圖片）

然而，其實涉事片段早於去年6月先在內地流傳；為了釋疑，中國海關總署周四（11日）向韓國駐中國大使館表示，片中出現的白菜並非出口用的泡菜，而是用於中國料理的材料，強調一般泡菜中使用的白菜，須在冷藏狀態下的24小時內醃製，惟片段中可見白菜放置於常溫下，味道必會變質；又指在中國，片中的情況有違一般備料工序，相信只屬個別事件。

韓國食品醫藥品安全處亦回應，指泡菜等食品在進口前，均會受到嚴格審查，截至2020年，當局已實地巡查112間進口泡菜製造廠，並要求36間管理不善的工廠中止進口。

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