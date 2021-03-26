外甥女將倉鼠拋來拋去　綁繩帶出街唔怕踩死　網民：將生命當玩具

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-03-26 12:00

日本動畫《天竺鼠車車》早前熱爆全球，不少人都難敵倉鼠的可愛，希望能飼養牠們做寵物。不過有網民分享指，日前到姊姊家吃飯時，親眼目擊其外甥女將倉鼠拋來拋去，又曾經在它身上綁繩外出行走，外甥女更說了1句話令他非常心寒，「點解一個小朋友可以當一條活生生嘅生命當係玩具？」。

有網民分享指，其外甥女將倉鼠拋來拋去，又曾經綁繩帶牠外出行走，質疑她將生命當玩具。（示意圖，GettyImages）

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有網民在香港討論區以「見到侄女（應為外甥女）當隻倉鼠玩具咁拋嚟拋去，成個價值觀錯晒，點先可以教返佢好？」為題發文， 指日前到胞姊家中吃飯，當姐姐正煮飯時，她陪外甥女玩耍，對方見狀即放下書本，急不及待去取出倉鼠給她看，當時樓主還感欣慰，「我見佢養小動物都幾好，又可以學下照顧小動物訓練下責任感」。

外甥女其後拿起倉鼠拋上天再接回，「我見到都好驚，我諗隻倉鼠都好驚」，隨即叫停外甥女，並稱這樣做會令倉鼠受驚，接不住更會跌死，未料外甥女竟回答指「跌死買過隻囉，又唔係貴」，令她非常心寒，「點解一個小朋友可以當一條活生生嘅生命當係玩具，死咗就買過隻？」

外甥女更透露曾在倉鼠身上綁繩，並帶牠外出行街，「仲話有次唔小心俾人踩死咗隻，之後轉個頭又去買返隻」樓主聽後大感吃驚，質疑是否姊姊管教不力，即使胞姊有提醒女兒，但她都不願聽，但長遠下去對小朋友有害，因而求問網民「有冇乜方法可以教識個侄女其實倉鼠都係一條小生命？」

帖文隨即引起網上熱議，有網民指1隻倉鼠售價便宜「平過玩具」，確有很多小朋友認為「買返嚟玩下」，非常可悲，有人亦指，如果不嚴厲教育，長大後分分鐘有虐待傾向▼▼▼

2名印尼少年為了增加點擊率及粉絲數目，竟於半山懸崖將1隻貓拋到空中，事件引來網民熱議，警方最終將2人拘捕。（Twitter影片截圖）

貓咪被拋起後於半空翻轉多圈，再急墮至山下的草叢。（Twitter影片截圖）

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