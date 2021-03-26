大埔劏房廁所對正碌架床　80呎月租$3000　網民：住香港好折墮

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-03-26 13:00

香港樓價持續高企，不少人逼不得已在劏房居住。大埔仁興街唐樓近日有業主出租80至90呎「單位」，月租3000元，內有碌架床、冷氣、廁所等，惟網民發現業主只是將廁所改裝成「一應俱全」的劏房單位，馬桶對着睡床，廁所洗手盤變成煮食位置，慨嘆：「住係香港真係好折墮」。

有大埔業主將單位廁所改裝再出租，80至90呎「單位」月租3000元。（fb截圖）

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1名網民早前在facebook群組「租屋、出租、搵樓群組、業主自讓免費出post」發文，顯示有大埔仁興街某唐樓單位的業主以3000元月租，出租位於4樓、80至90呎的劏房，標明「獨立電標政府贈送電費」，鄰近街市、港鐵站和巴士站。

帖文形容房內有床、熱水爐、冷氣、廁所和廚房，亦可安裝電視，有對外窗戶方便晾衫。據樓主上傳的照片，看到碌架床已佔房內一半空間，並且緊貼廁所和馬桶，而原來浴室洗手的地方，則有鋅盤和置物的小空間，可擺放電磁爐煮食。

帖文隨即引來熱議，並批評業主無良，樓主很快便刪除原帖，惟有人將截圖上傳另一群組「大埔 TAI PO」，網民繼續炮轟涉事劏房「唔係人住」，狠斥業主無人性，「瞓廁所都要3000蚊」、「呢啲80-90呎單位最多放租2500，3000蚊搵鬼租」、「好似發現新大陸咁！深水埗一帶已經一早喺咁」、「沖廁啲水彈上床……」，但也有人無奈說道：「可悲嘅係真係有人會租。」

以下12項劏房建築工程可能違規情況↓↓↓

+ 5 + 5 + 5

除了大埔，美孚新邨及藍田匯景花園亦曾有業主劏房放租：

美孚新邨現豪裝劏房放租 180呎月租$8000 居民：啲渠頂得順嗎？

藍田匯景花園1個約700呎的單位被分割成5間套房，每間房面積約112呎至150呎不等，均設有獨立洗手間。（fb「香港樓盤買賣租屋群」圖片）

【按圖睇每間房圖則及租金▼▼▼】