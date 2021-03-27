農心辛辣麵之父辛春浩逝世　取名「辛」竟唔關辣味事　食家紛悼念

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-03-27 19:59

【辛辣麵／辛拉麵／農心／樂天】韓國農心集團創始人辛春浩周六（27日）病逝，享年92歲。辛春浩為樂天集團創始人，也是樂天現任名譽會長辛格浩的弟弟，在自立門戶後，他先後研發出辛辣麵（又稱辛拉麵）、鮮蝦片等人氣商品，在韓國更有「命名達人」、「拉麵王」的稱號。不過，原來深受港人喜愛的辛辣麵，其「辛」字並非意指辛辣，而是取自發明者辛春浩的姓氏。

韓國農心集團創始人辛春浩周六（27日）病逝，享年92歲。（網上圖片）

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據韓聯社報道，辛春浩生於1930年，在1965年創立農心公司，其後研發出多款深受韓國人喜愛的商品，包括被稱為「國民拉麵」的辛拉麵、橄欖油炸醬面、鮮蝦片等。

現時在全球100多個國家及地區熱賣的辛辣麵，早在1986年推出，至今仍是韓國人心中的即食麵首選，由1991年開始，30年來一直穩佔韓國即食麵市場銷量首位。其實，許多港人誤會辛辣麵的「辛」字是指其味道太辣，但真相是取自辛春浩的姓氏，他亦相信漢字更能表達品牌形象，突出辛辣的感覺。

至於農心旗下的浣熊泡麵（너구리）、安城湯麵（안성탕면）與炸醬義大利麵（짜파게티）及鮮蝦片（새우깡）等，名字同樣出自辛春浩之手，款款產品均在全國熱賣，成功打入平民市場，因此他在當地有「命名達人」之稱。

繼今年1月「Indomie（營多撈麵）之母」的印尼人Nunuk Nuraini逝世後，辛春浩病逝的消息令食家大感婉惜，形容2人研發的產品陪伴了自己無數個空腹的晚上，「真係宵夜救星」、「今年應該係即食麵界最哀傷嘅1年」、「前排印尼撈麵之母今日到農心」。

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（綜合）

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