用2000個即食麵建一房一廳小屋送孩子　準爸爸遭網民狂撥冷水

早前一名傢俱維修師拍片示範以即食麵作為維修材料，引起網民熱論。內地一名準爸爸近日有樣學樣，以2000個過期即食麵，在家中「興建」了一間內有一房一廳的「泡麵小屋」，獲得網民瘋傳。該名準爸爸說，打算將小屋作為禮物，送給「即將出生的寶貝」，希望小屋能保存至孩子長大。

內地一名準爸爸利用2000個過期即食麵為即將出生的孩子製造了一間泡麵小屋。（梨視頻截圖）

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居於吉林樺甸一農村的張姓準爸爸日前於家中，用2000個過期即食麵建造了一間約2.3米長、1.8米闊的「泡麵小屋」，他將片段上載至網上後，引起內地網民熱議。張說，小時候很喜歡吃即食麵，不過因家境問題不能經常食，日前一名經營批發生意的朋友剛好有一批過期的即食麵需要處理，「人也不能吃，動物也不能吃，扔了也浪費」，於是靈機一觸想到用來「起屋」。

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張受訪時說，覺得即食麵的形狀有點像磚塊，故有了「起泡麵屋」的想法。泡麵屋用了約2000個即食麵及20枝膠水，花了4天製成，總面積約為4平方米，「大概比一張雙人床能大些」。泡麵屋麻雀雖小，但亦分成一房一廳，牆身掛上張男親手畫的掛畫，另一邊更有3扇大窗戶通風透光，間隔及佈置非常開揚。

張男說，打算將小屋作為「即將出生的寶貝」的禮物，雖然即食麵不知能於室內保存多久，但希望小屋可陪伴孩子長大。他又笑言，睡在小屋裏能聞到即食麵的香味，肚餓的時候可能有一種想「啃牆」的衝動。

泡麵屋麻雀雖小，但亦分成一房一廳，牆身掛上張男親手畫的掛畫。（梨視頻截圖）

雖然網民都明白張一心想陪孩子玩耍，但卻不認同他的做法，質疑泡麵小屋的材料不適合長期保留，「會不會招老鼠或者蟑螂」、「黴菌才是強致癌物，愚昧得可怕」、「養了孩子就知道了，表面粗糙容易給孩子劃傷了，過期食品加上膠，一時看不住孩子真啃一口就後悔去吧」。

（看看新聞）