新疆棉花｜288萬粉絲P圖美女網紅常穿Nike　網傳曾稱「都是假貨」

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-03-27 21:00

【新疆棉花／H&M／Nike／adidas】知名國際品牌H&M、Nike、Adidas拒用新疆棉花所引發的風波持續發酵，除了代言藝人掀起「解約潮」，內地大量網民亦揚言要抵制相關品牌的產品。在微博擁有288萬粉絲、經常貼出P圖的美女網紅「貢一」，時常上載生活照炫富，又不時展示Nike、Adidas等名牌穿搭，但新疆棉花風波爆發後，網上瘋傳她曾在ig發出「嚴正聲明」，指所穿的關品牌的Nike、adidas波鞋服裝都是假貨。惟現時貢一的微博及ig都沒有相關帖文，有網民懷疑事件是惡搞，但仍有不少人到其ig留言狠罵她用iPhone。

在微博擁有288萬粉絲的女網紅「貢一」時常上載生活照炫富，不時展示Nike、Adidas等名牌穿搭。（ig「june_gong」圖片）

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網名「貢一」的女網紅經常在微博及ig貼出生活照，相片都有P圖痕跡，顯示她經常穿着名牌衣飾炫富，顯示生活相當優渥。其微博擁有約288萬名粉絲，Instagram亦有約8.9萬人追蹤，她在自我介紹自稱為「時尚達人、運動博主」，不時穿着Nike及Adidas等波鞋及運動服裝。

在新疆棉花風波爆發後，網上瘋傳1張聲稱是「貢一」IG的即時動態截圖，指她發出嚴正聲明，「本人所穿的Nike、Adidas品牌鞋服均為假貨，來自於中國莆田，本人與Nike、Adidas公司並無業務往來」。

在新疆棉花風波爆發後，一張聲稱是「貢一」IG的即時動態截圖在網上瘋傳，指她發出嚴正聲明（網上圖片）

有關聲明一出立即引起網民熱議，台灣傳媒大肆報道，不少網民都笑言「割席割到這地步」，又揶揄她「全身都是假貨，臉都是淘回來嗎？」。不過記者翻查其IG則未有發現有關聲明，未知是她刪掉了還是動態帖子已過時。有人質疑聲明的真偽，稱貢一的主要粉絲群在博，如果她想表態效忠，為何不在微博光明正大地貼出聲明，「中國人都看不到IG呀？」、「放IG是給誰看呢？」。有人直指該篇謂「嚴正聲明」早前已在網上流傳，成為網民惡搞材料，如果是網紅或名人發出，根本不可能自認穿假貨，而貢一亦沒有刪除了2天貼出、身穿Nike波鞋的照片，所以斷定她被惡搞的機會相當大。

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不過，許多網民仍相信貢一曾發表有關聲明，紛紛到其ig留言罵她用假貨，又指她仍使用iPhone，沒有用國產手機，直斥她不夠愛國。

中港台藝人發聲明支持新疆棉花▼▼▼

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