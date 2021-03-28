被朋友笑置業供樓「唔識享受人生」　港男反駁：佢哋仲慘唔知啫

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-03-28 19:00

香港地買樓難，即使成功「上車」置業，生活上也可能要作妥協。有港男於討論區發文，稱有朋友取笑他每月也要有預備供樓支出，「笑我唔識享受人生」，但他卻毫不認同，更1句反駁朋友才「真正係慘」。帖文引來網民激辯，不少人也認為買樓與否應視乎個人能力及打算，沒有絕對答案。

有港男於討論區發文，稱友人得知他置業後，竟取笑他「唔識享受生活」。（《地產仔》劇照）

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「身邊啲朋友笑我供樓好慘，其實佢哋仲慘。」該名港男於香港討論區發文，稱有朋友得知他已上車，每月需要供樓時，取笑他「唔識享受人生」。然而他並不同意，面對友人的不理解，他則反駁指，友人三十多歲，「樓都冇，月光族」，沒有為自己打算，「其實佢哋先真正係慘，只不過時間未到，佢哋唔知啫」。

面對友人的取笑，港男反指對方才「真正係慘」。（《地產仔》劇照）

帖文再次掀起網民對買樓問題的激辯，有人認同樓主，認為買樓是為人生打算的其中一步，而且若做好計劃，租樓與買樓的花費或許相若，「有首期去投資的話的確平過供，如果乜都唔做擺喺度就真喺蝕」、「延遲享樂啫，今日苦，將來就會輕鬆。短時間樓價可能會調整，但睇10年後對比返今日一定係升」。

有人則認為香港地生活指數高，為了置業而要付上數十年「計過度過」的人生實屬不值，「香港地普通基層要供樓好難量力而為，好多都係借盡九成再加擔保人。量力又供唔到，供到基本都要一半人工」、「供樓無問題，但係為咗供樓乜都要慳就慘啲。食又唔捨得食、玩又唔捨得玩、買又唔捨得買，最慘係差唔多供完自己已經老了，一生為地產佬貢獻」。

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