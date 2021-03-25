女友睇樓提出未來屋企擺按摩浴缸　港男批唔實際：香港邊有屋做到

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不少人都會有心目中Dream House，但是否實際又是另一回事。有網民表示與女朋友行街時看樓盤廣告及示範單位，然後就說希望未來家中可以有1個大型按摩浴缸，「同時坐3、4個人落去仲有位淨嗰啲」，令男友覺得不設實際，又問香港到底什麼地方可以有屋有空間放置按摩浴缸。

樓主與女友睇樓時，女友表示希望未來家中可以有按摩浴缸，令樓主覺得不設實際。（《香港愛情故事》劇照）

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樓主在香港討論區上以「女朋友話未來間屋一定要有浴缸……是否不切實際？」為題發文，分享與女友行街睇樓時的經過：【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

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網民們看畢帖文就笑言，樓主可以考慮將按摩池放在大廳，「放喺廳咪得囉，仲可以睇住電視浸」，又或將全屋打通放棄部份家俬，「放廳，冇人上嚟，兩公婆，唔要梳化應該得」。不過亦有網民認為女友要求不切實際，樓主應該與女友多溝通，慢慢告訴她現實環境可以負擔到的東西。

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