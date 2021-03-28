日本扶手電梯跌倒意外每年400宗　埼玉縣立法通過禁止行走成首例

撰文： 謝茜嘉 最後更新日期： 2021-03-28 16:30

趕時間在扶手電梯上行走，相信是大家必定做過的事。日本琦玉縣議會發現，因為急行而在扶手電梯上釀成的意外數目每況增長，於是有政黨早前提交法案，提出禁止民眾在扶手電梯上行走，而近日法案終於獲得通過，預計新例將在今年10月生效。

埼玉縣議會於當地時間周五（26日）舉行全體會議，並在多數出席議員贊成下，表決通過扶手電梯禁止行走條例。（網上圖片）

埼玉縣議會於當地時間周五（26日）舉行全體會議，在多數出席議員贊成下，表決通過扶手電梯禁止行走條例。當宣傳期結束後，埼玉縣將成為日本首地正式實施相關條例，新例預計在今年10月1日生效。

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今次條例正名為「關於促進安全利用埼玉縣扶手電梯條例」，規管範圍涵蓋縣內所有扶手電梯，包括平面電動行人步道。使用者在乘搭扶手電梯時必須站立不動，而電梯管理者也有義務告知及提醒，但對於違反有關規例的人士，其實亦無任何罰則。

近年全日本發生的扶手電梯意外不斷，從2018年1月到2019年12月間，已曾發生共805宗。由升降機及扶手電梯業內人士組成的日本電梯協會所作的調查指，大部份意外源於不同人在電梯上行走導致跌倒。協會指出，扶手電梯的設計本來並非讓人們在上面行走，呼籲公眾「緊握扶手、站立不動」。

網民對今次立法各有各意見，部份認為確實有必要立例監管，免生意外之餘，更可減少因意外帶來的不必要維修費用。不過亦有網民強烈反對，表示急行扶手電梯絕對是有原因，加上部份扶手電梯特別長，若規定只能站立，只會令有需要急行的人浪費時間。

（NHK、朝日新聞）

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