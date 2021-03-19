日本電視台意外拍下小六男生畢業愛的告白　最後結局全國熱議

撰文： 謝茜嘉 最後更新日期： 2021-03-19 11:30

回想過去總有個「未開始但已結束」的暗戀對象，日本1位小六男生趁着畢業旅行最後見面，把握機會向暗戀對象6年的女同學告白，碰巧當地電視台特地入主題樂園跟拍畢業生的心情，結果這名小男生意外在電視台的鏡頭前大膽表白，卻慘食檸檬，整個過程更被播出，引起日本網民熱烈討論。

清代遙馬決定在旅行當日把握最後機會，大膽在電視台攝製隊的鏡頭面前，向暗戀6年的女生告白。（TBS截圖）

今年因為疫情關係，日本的中小學也在課程上作出不少改動。位於東京神奈川縣的川崎市立久地小學，近日迎來一批小六生畢業，但因疫情所限，在畢業禮前舉行的旅行被迫改成主題樂園一日遊，當地TBS電視台亦特意前往採訪一眾小學畢業生的心情。

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當中1名男生清代遙馬決定在旅行當日把握最後機會，大膽在電視台攝製隊的鏡頭前，向暗戀6年的女生告白。該女生被叫出來後站在清代面前，清代於是表明自己多年來的心意，希望女方接受。不過女生聽後一臉尷尬，更望了一眼鏡頭，隨即向清代直白地說了1句「對不起」。

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結果清代在同學、甚至鏡頭前慘被對方請食檸檬，一眾好友見狀即上前安慰，雖然他事後有點沒精打彩，但坦言這是小學生涯中其中一個美好回憶。

片段後來在網上引起討論，不少網民大讚清代同學的勇氣與直率，「這不會讓自己在未來後悔」、「很有膽的小子」、「雖然結果不算自己所想，但盡了力就足夠」、「看到我哭了，想起以前未有好好告白」、「非常欣賞他的坦白」。

（TBS）

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