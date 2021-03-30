家暴現場？哥哥半邊面「受傷」　「兇手」竟是妹妹？　阿媽嬲到笑

撰文： 謝茜嘉 最後更新日期： 2021-03-30 09:00

小朋友的破壞力絕不能少覷！如果家中有兄弟姊妹，威力更是倍增！1名台媽最近於facebook分享相片，表示家中的小兄妹日前發生一場令人哭笑不得的意外。妹妹趁媽媽不為意時偷拿了唇膏作「兇器」，趁哥哥睡着時劃花了他的半塊臉，結果哥哥醒來時，驚見面上都是紅色，妹妹身上亦沾了紅色唇膏，站在一旁露出無辜臉。部份網民看了相片，還未來得及看文字，紛紛以為發生家暴，為一對小兄妹「被打」而心痛，但得知真相後都笑爆。 台媽指妹妹使用的是不脫色唇膏，事件令她大感崩潰，不禁嘆道：「是在幫哥哥扮演甚麼嗎，擦的很心累。」

以不脫色唇膏畫花哥哥臉孔的妹妹，身上亦沾了唇膏，臉上弄髒了像受了傷，事後露出無辜的表情。（fb群組「爆廢公社二館」圖片）

台媽於facebook群組「爆廢公社二館」上載相片，表示家中的小兄妹日前竟因為唇膏而發生了一場爆笑又無奈的意外，樓主指，為免小朋友亂玩，化妝品本來放在高處，但不解為何妹妹仍能偷拿到一支豆沙紅色的唇膏，而且趁哥哥睡着時大整蠱，塗花了他的左半塊臉。

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結果當哥哥醒來時，即見到自己像鍾無艷般，生氣得哭出來。由於那是不脫色的唇膏，樓主無論如何拭擦，哥哥的左臉還是留下一大塊紅色印；妹妹自己也弄得全身髒，不說還以為被打到受傷，她見事態不妙，隨即露出無辜又可憐的眼神向媽媽求情。樓主坦感到事件無言：「有什麼辦法可以對付這屎小孩嗎？媽媽已經完全沒則了」。

有人善心提供清洗建議，樓主後來表示已用大量護膚油幫哥哥「還原靚靚臉」。網民紛紛笑稱以為發生家暴，又指見到唇膏就認出是某牌子聱稱是不掉色的款，可憐樓主要幫忙收拾爛攤子，「這個妹妹有前途啊，坑哥哥都毫不手軟」、「沒看文章，以為是被打」、「快笑死，從來沒看過有人畫臉可以畫到像被家暴」、「哥哥的表情很有戲」。

有網民分享自己的百厭子女玩化妝品的崩潰場面：

（fb群組「爆廢公社二館」）

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