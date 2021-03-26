太有錢都係錯！貧窮台媽迫女兒狠飛富男友　網民：抵佢一世做窮L

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-26 17:30

父母多希望子女結婚對象經濟條件穩定，不過有台灣網友分享，媽媽卻因為男友開公司而不喜歡他，仔細一問，媽媽才跟她說「不想要女兒跟開公司的人在一起」，因為擔心對方少年得志，未來更富有後恐怕就會外遇劈腿。其他網友也認同，直言「門當戶對才能長久」。

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對此，有網友認同表示「你媽媽看得比較多，可能對於你的條件妳媽最清楚，門當戶對才能長久，意思是當你男友以後爬更高，會覺得你配不上，容易耽誤青春」、「媽媽講得蠻有道理的啊」。

不過也有網友安慰她「感覺媽媽只是擔心，等你們交往久了穩定了，再帶男友跟你媽媽吃個飯，讓媽媽了解男友的個性，應該就會好點了」、「妳媽應該是身邊看過太多不好的例子而已，基本上她比男友還不可能傷害妳，別放在心上。

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