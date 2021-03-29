日本櫻花盛開　1都3縣解除緊急狀態令　東京民眾逼爆上野公園

撰文： 謝茜嘉 最後更新日期： 2021-03-29 21:00

日本政府於上周日（21）日宣布解除1都3縣的緊急狀態令，當中包括東京都、埼玉縣、千葉縣及神奈川縣。適逢正值櫻花盛開季節，民眾迎來首個狀態令解除的周末，東京多個賞櫻熱點也人山人海，其中上野恩賜公園更幾乎逼爆，不少網民在Twitter上載打卡相，表示終於可以出外「抖氣」。

剛過去的周末正值櫻花滿開期，加上緊急狀態令剛解除，近日不少東京民眾趁機去到不同地方賞櫻。（網上圖片）

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日本當地因新冠肺炎疫情嚴峻，首相菅義偉在今年1月7日對首都圈1都3縣發布「緊急事態宣言」，1月8日零時起生效。

政府早前召開對策本部會議，菅義偉表示實施2個半月以來，因相關配合措施如餐廳提早關門等有不錯的成效，而1都3縣包括東京都、埼玉縣、千葉縣及神奈川縣，新增確診病例減少八成以上；病床緊迫的千葉縣等，病床使用率也紓緩降至40%以下，故在21日宣布解除首都圈的緊急狀態令。

部份賞櫻熱點如上野恩賜公園、千鳥淵、目黑川等人頭湧湧。（Twitter圖片）

剛過去的周末正值櫻花滿開期，加上緊急狀態令剛解除，近日不少東京民眾趁機去到不同地方賞櫻，而Twitter更有大量打卡相。部份賞櫻熱點如上野恩賜公園、千鳥淵、目黑川因此人頭湧湧。

有當地媒體直擊上野恩賜公園現場，園方為了防止感染、降低人與人的接觸，將主要通道設為單向行走，並要求賞櫻人士一邊移動一邊賞櫻，減少停留。同時為了禁止民眾鋪設野餐墊在櫻花樹下野餐，園方更是每隔3米就張貼警告標誌，並在櫻花樹旁設置繩網。

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雖然公園採取多種防疫措施，但仍無阻大批民眾前往。一名60多歲婆婆受訪時表示，「我想是因為櫻花太漂亮了，大家才會忍不住都在這個周末外出，不過這樣一來恐怕疫情也很難紓緩吧」。

不少網民亦說感到憂心，指出不少地區的疫情仍未能控制，深怕再迎來疫情高峰，「沒完沒了的感染」、「一放鬆便是災難的開始」、「很可怕的病」、「何時才能回復正常呢」、「其實賞櫻本來是好事，但更多是自私的人只顧自己方便，而忽略防疫習慣」。

（NHK、Twitter）

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