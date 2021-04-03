港女睇完潮文逼男友鬥食辣米線　港男痾足兩日：食一半已經暈暈地

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-04-03 11:00

米線極受港人歡迎，不少人都有自己鍾情的湯底及辣度。有港男日前卻發文講述食米線的痛苦經歷，稱女友看過網上的潮文後信以為真，竟聯同朋友安排他及對方的男友鬥食辣米線。他形容當日的米線湯底滿布辣油，「紅到好似血咁」，直言食至一半「已經暈暈地」，最終因太油膩及辛辣引發肚瀉，苦不堪言。

有港男發文指女友看過潮文後信以為真，竟要他與友人的男友鬥食辣米線。（《愛回家之開心速遞》劇照）

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認真看潮文你便輸了！有港男於香港討論區發文，直指「女朋友好小朋友」，看過網上潮文後竟信以為真，與友人安排他及友人男友鬥食辣米線。他直言平日只食「三小辣」，惟女友們當天為他點的湯底幾乎「滿江紅」，最終令他痾到「菊花都隱隱作痛」。

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網民看過港男的經歷都直呼怕怕，質疑他明知不能應付辣度仍配合女友，又指不明白為何女友會相信潮文內容，「係真唔係呀，咁都有得鬥？真係怕怕了」、「即場拒絕咪得」、「下次叫你食屎你又照食呀？」、「咁你咪揾返啲潮文教訓下佢，點醒佢乜嘢事都要經事實證明同大腦思考，咪人講就信」。

港男於討論區發文，指女友因不想做運動，近日正嘗試生酮減肥，戒掉進食澱粉質。兩人外出用餐時各自點菜，但當他點了薯條時，卻被女友大發牌氣責怪「唔支持佢減肥」，令他即場黑人問號。後來當他漸漸適應女友的飲食限制時，對方表示近日遇上脫髮情況，他好心勸女友停止減肥時，再次被對方發牌氣怒罵，只能無奈於網上訴苦。

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