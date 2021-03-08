前台灣空姐慘遇恐怖奶奶　發狂咬手辣油潑胸　晚上七點後不准開燈

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-03-08 17:30

一名熱愛動物救援、曾當15年空姐的台灣女生Sunny Lee日前在網上社群怒數恐怖奶奶的罪行，坦言對方打從第一次獨處便已對她極不友善，後來更愈來愈多無理恐怖行為，最後還發狂咬她、削去她的手指肉和用辣油潑她等，終於忍無可忍：「法院見了！」

文：Sunny Lee（發表於爆料公社）

我先簡單自我介紹，我姓李，今年45歲，大學外文系畢業，任職空服員國外線15年，因免疫風濕關節炎離職，接下來從 事 網拍電商工作，有機會時，也會接成人／小孩美語家教。我過著自給自足的生活，所以對婚姻保持隨緣。

我熱愛的事物是有關動物救援。在台北是跟隨黃泰山大哥做動保事宜。自己也會去餵流浪貓狗，因為租房的關係只能養鳥，在鳥店看到生病鳥都會買回，帶去醫治，導致我有十多隻鳥。2019在鳥社團認識了先生，可能因為有相同興趣——電影和養鳥，我們一見如故……

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先生家是台中豐原區的漿糊小工廠。他因為個性內向好幾年沒交女友，所以當黃女士（先生的媽媽，我的婆婆）知道兒子認識女生後表示很開心，還說若娶回家一定當自己女兒疼愛，我聽了極度感動，後來我們也順利交往。就在她得知我大男友（現在是先生）7歲時，起初說ok，但開始很明顯地找我麻煩，對先生（她自己兒子）也沒好臉色。她第一次跟我獨處時，我真的見識到所謂雙面人……

她第一句就是：你還生得出來嗎？再來：跟你妳講哦，我們家的財產是要留給比較孝順的兒子媳婦。（先生有一個弟弟在花蓮工作）我當時直接跟她說：阿姨，我自己會賺，您的財產自己收好，我並沒有要。然後她問我目前收入，有沒有保險，存款多少……我那時好想哭，但忍住一一回答。事後我也有跟老公說，幸好老公明理安撫我。之後，她不準兒子穿我買的衣服，嫌棄我買的所有東西，我送先生的項鍊墜，她看到之後就馬上找一塊大玉佩來，叫我先生立刻取下取代。然後告訴街坊鄰居，我如果以前真的是空服，早就找有錢人嫁，怎會沒嫁？現在人老了，急了，想找長期飯票。

後來連鄰居都來找我先生攀談，勸他再找找看別人，甚至說我為何平日也可以去他家走動，一定無業，說我老公在幫我掩護，我跟她說明我做網購所以時間自己安排。她一直認為沒這種好康的事吧（可能她只有國小畢業，也沒上過班，很難了解不上班可以賺錢，聽老公說她一個朋友也沒有，頂多就是市場的買菜跟人交談。先說明一下，我絕對不是貶低學歷，而是很多人沒有學歷但是人很善良好嗎。）

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先生家是獨棟，我跟先生說婚後我願一起住，因為每個人跟父母緣分有限，一起住好照應。後來有一次我救援一隻殘疾鳥回去，被我婆婆知道後，她說：如果我愛做這種事，結婚你們搬出去。我心想，也好不是嗎？於是老公自己在附近4，5分鐘車程處買了房子，我婆婆她更不爽了。先說一下他們家作息，他們生活極度省，是5:30起床，然後晚上19:00-19:30整棟熄燈，伸手不見五指那種。我去他們家時，他們是發一支手電筒給我，叫我要廁所的話拿來照明，不可開燈，但因為廁所在一樓，磁磚又很花，我又低血壓，真的踩空兩次。

當中我有勸他們裝個小燈吧！他們上年紀了，下來廁所摔倒，可大可小，但就是不聽。好笑的是公婆房間其實是套房有廁所，可是因為風水，所以要當那邊沒有浴室，所以不可使用。而且19:00就整棟熄燈讓我覺得生活好無望的，感覺黑漆漆一片，做任何事就是要拿手電筒。（本來老公有預告，我還以為他誇張了）他們家也沒有冷氣，因為很省，我先生房間在二樓，座向不好不通風，他夏天常因為過熱睡不着，但我公婆房間座向通風，所以他們就顧自己而已。甚至他們家養鳥，鳥熱衰竭，黃女士說鳥一隻沒多少錢，大力阻止我先生帶去就醫，就這樣鳥死了。

有一次我拿了冰箱一瓶舒跑喝，黃女士大叫我先生名字說，冰箱舒跑少一瓶了，趕快去拿一罐來補，就是捨不得我喝，故意說給我聽。其實在去他家時，我非常重禮數，從沒空手去，陸續送了他們家排隊名產無數次，甜點，送她有品牌的包包、錢包、我自己收藏的黑珍珠項鍊，就連她對我不好開始，母親節我仍禮數做到夠，又送了珍珠耳環，都是送真品，他父母酸痛，我幫他們按摩好幾次，一次就是按一個小時。他們家不是什麼豪門，是做傳統產業，漿糊。說真的，若我要找長期飯票，真的不用找他們。我自己一個月賺的比他們一家三口加起來還要多2，3倍。

後來一次衝突，我先生離家了，也等於是被趕出來。我先生很明理，選擇了我，我們自己只辦了最簡單的公證結婚。先說明，我先生每個月給家裡3萬持續15年讓家人自由運用。期間，他父親叫他回去簽幾個保單的名字，先生就傻傻的，想說自己爸爸，應該沒什麼事。後來我請做保險朋友一調出來看，才知道他父親把他整整5張儲蓄保單，改成要保人是他父親，收益人也是他父親，就是每個月每年會撥回的一些款項都到他戶頭。通常保險，要保人跟被保人就是同一人，但是保險總值屬於要保人，也就是他爸在他離家期間，做了這種事，這是後來我做保險好友幫他調保單出來看才發現。甚至最心碎是關於老公的醫療疾病、重大疾病方面的保單幾乎是掛零，他們根本沒有在為孩子想啊！我朋友說這是她看過最爛的一張保單，不可思議。我老公還一直掛心父母會找他回家，甚至過年會找，結果完全沒有。

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題外話，我先生職業軍人，從大學念政戰學校就是薪水全繳回家，當兵後每個月繳3萬回家達15年，也等於是幫經濟不優渥的家裡，打拼出這棟房子。在軍中曾因為一個大事件受到無數霸凌，不堪負荷，跟父母求情要提早退伍，但父母不準，說這麼好的薪水哪裡找，絕對不讓退伍，後來先生在軍中被折磨到憂鬱症，講話結巴，連文書工作打字都打不出來，只好退伍。父母竟跟他說：「你沒用了，就待在家陪我們做漿糊吧！」當然，他一人包了所有家裡大小事，母親也不準他晚上出去有任何活動，一個月就發2萬給他，先生就過著這無味的人生兩年多。說真的，我不知道若不是真的愛他，我找這個是什麼飯票？

因為當初老公是匆忙離家，所以一些所需物品都沒拿，我也有幾樣比較寶貝的外套在那裏。就在2/24日，我跟老公鼓起勇氣回家想拿點東西，老公上樓去，楊先生（他父親）開始數落我（當時黃女士不在家）。後來他出門送貨，黃女士回來了，也是一直罵我不要臉、丟臉、拐了她兒子，說我不得好死等等。當然我也有反駁：你們也不是真的愛兒子，他離家期間，你們找他回家竟然是陰了他五張保單！

後來我實在有夠渴，我有乾燥症，就是唾液極少，要時常補充水，甚至乾到需要吃藥來促進分泌唾液。我打開冰箱說我拿個東西喝……黃女士竟然彎下身咬住我手臂，我痛得大叫，然後黃女士拿她自己醃的辣椒油往我潑，我胸口瞬間如火燒般灼熱，我因為身高很高，很氣地走向她，拿起菜刀叫他別靠近我，她也發瘋般跟我拉扯，又在拉扯中去削掉我右手無名指一片肉，我老公過來之後，她竟然說大叫，說我自己咬的誣賴她，我說這齒痕太明顯（她真的用生命在咬欸），如果要告他，直接對齒痕即可，我不用在這邊跟她爭這種一翻黑白兩瞪眼的事情。

後來我痛到叫救護車，先去醫院包紮跟驗傷，也拿到驗傷單。到現在3/5了我被咬的那塊皮膚依然是麻的，神經尚未復原。之後我說如果我們再回去一次，黃女士願意承認是她咬並道歉，我就不告。豈知她看到我，還是一直罵我雙面人跟不要臉，還有楊先生（我老公的父親）一直說：我拜託你，我拜託你去告！那麼，我只好聽話囉！

齒痕會說話，這沒辦法賴的。還有當時鄰居有經過，我再告一條當眾侮辱，ok吧？你們真的好可惡，人不厚道，又謊言連篇，又貪財。同時，就我所知他們早就去警局告我騷擾了，但無所謂，就法院見了！

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