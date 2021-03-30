長榮貨輪擱淺運河大擠塞　網民狂P圖幫手　進擊的巨人抬起長賜號

撰文：朱利安
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台灣長榮海運（Evergreen）向日本正榮汽船承租的貨輪長賜號（Ever Given），3月23日意外於埃及蘇彝士運河（Suez Canal）擱淺，一度導致運河交通阻塞，當地曾出動1輛小挖土機以清走船頭的淤泥，疏通進展成為全球焦點，更引發網民創意改圖，出動各個動漫、卡通或電影人物在虛擬世界中共同「拯救運河」。
台灣長榮海運（Evergreen）向日本正榮汽船承租的貨輪長賜號，日前於埃及蘇彝士運河（Suez Canal）擱淺，引起網上的改圖潮。（網上圖片）
長賜號已於3月29日成功上浮，蘇彝士運河在同日恢復通航，但網上仍有多張關於長賜號與蘇彝士運河的改圖流傳，不但有多啦A夢、進擊的巨人「現身」，也有哥斯拉與金剛合作「搬走」長賜號的畫面，十分搞趣。
【按圖放大逐張看爆笑改圖▼▼▼】
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