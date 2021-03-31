男友揸車愛大聲播李克勤　港女嫌Out兼尷尬：真係好MK，想搵窿捐

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-03-31 14:30

駕駛時播放音樂是不少人的習慣，但同時亦可以引起尷尬！有網民在討論區上指男友開車時喜歡大聲播放李克勤的音樂，形容「真係好MK，播到好大聲」，停車時都會被附近的人注視，令她想「搵窿捐」，問網民可以如何勸服男友不再在車上播放李克勤的音樂。

樓主批評在車上播放李克勤的音樂，感覺老土。（資料圖片）

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樓主在香港討論區上以「點樣可以令男朋友唔好再喺架車度播李克勤？」為題發文，指男友開車時喜歡大聲播放李克勤的音樂，「真係好MK」，「一停車周圍啲人望住晒」，即使自己坐在司機位旁邊「都想搵窿捐」。她指李克勤的歌已經是多年前的事，自己不太理解男友的品味，「真係可以唔理其他眼光播到咁大聲，仲要跟住唱」。

網民就留言笑指，樓主只需要「唔坐佢架車」就可以解決問題，又或是直接告訴他不喜歡他的音樂品味，但要小心「一陣你男朋友唔車你就搞笑」。

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