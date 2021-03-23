馬德鐘跑步跌車牌　感謝好心人神速歸還　網民錯重點最驚訝呢件事

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-03-23 18:02

好人好事永不嫌多！有網民今日（23日）於facebook討論區上傳照片，指在屯門轉車站撿到1張駕駛執照，在網上尋找失主「馬德鐘」先生，希望對方盡快相認。當絕大部份人以為失主只是同名同姓的市民，藝人馬德鐘今午發感謝文，親證自己確實是失主，並且已與熱心市民見面取回駕駛執照，一眾網民留言大讚正能量故事外，不少人卻更關注馬德鐘的本名，驚訝直呼：「原來馬德鐘真係叫馬德鐘。」

「馬神」馬德鐘上傳合照，感謝有好心人「神速」將駕駛執照歸還。（馬德鐘fb圖片）

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事緣於今日中午有網民在facebook群組「屯門公路塞車關注組」發帖，指自己在屯門轉車站撿到駕駛執照，顯示失主為「馬德鐘」，呼籲對方看到帖文的話與她聯絡取回，否則今晚便會轉交警署。有其他網民猜測失主的真實身份是否藝人馬德鐘，但更多人認為只是同名同姓。

有網民今日中午在fb發帖，尋求在屯門轉車站遺失駕駛執照的「馬德鐘」先生。（fb截圖）

直至下午2時許，馬德鐘在社交平台上傳合照，表示今天稍早前外出跑步，不小心遺失駕駛執照，幸好遇到有心人，感謝對方「神速」交還，亦向每位看到網上帖文而通知他的朋友致謝，形容非常窩心，「非常正能量！一起發揮香港人互相精神」。照片中，馬神更與熱心市民擺出「V」字手勢拍照。

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大批網民紛紛讚好今次失而復得的好人好事，有屯門街坊更指馬德鐘在當區「活躍多年」，「我上次見到佢係屯門市廣場家樂福門口、「住屯門，（失主）一定係佢」。不少人更以馬神過去的對白開玩笑，「如果係我執到，我會同佢講扣你50分」、「最尾扣咗幾多分先放你走」、「有冇鞭打佢？」。

不過，最讓網民「錯重點」的是，許多人以為馬德鐘只是藝名，突然發現竟然是其本名後，留言指「原來係真名」、「原來馬德鐘是真名？！」、「原來馬德鐘真係叫馬德鐘」，讓不少網民爆笑，驚覺自己誤會多年。

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