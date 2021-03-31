靠foodpanda實現財務自由！台男日做16小時發達　兩年賺第一桶金

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-31 17:30

外送平台崛起，很多人也決定投入外送員行列，勤勞跑單替自己賺更多的薪水。一名台灣男大生分享了自己跑外送的經驗，花了一年半就賺進84萬元（台幣、下同），雖然很累，但看到薪水一切就值得了，由於快賺進一桶金，他開心喊「財務自由」，網友看完也大讚「在這個年紀拿出這個成績，我相信屌打大部分的人了」。

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網友看完大讚「在這個年紀拿出這個成績，我相信屌打大部分的人了」、「這社會不缺批評的聲音。他的行動力值得嘉獎，以他這個本金，搭配正確穩健的理財觀念累進財富，財務自由的速度絕對比很多人快非常多」、「學貸自己負擔還能存到錢」、「你很努力給你個讚」。

但也有人認為「打工時間太長了，青春無價，多出去玩玩吧」、「不用讀書嗎」、「太花時間了，你不還是學生嗎…這樣你休學跑熊貓應該會更快賺到一桶金」、「留點除了熊貓的回憶給年輕的自己」、「看來是沒有把時間成本算進去的男人」。

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